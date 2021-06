Taylor Swift scende in campo per l’approvazione dell’Equality Act, la legge USA contro l’omotransfobia

< 1 minuto di lettura

Taylor Swift è ormai da tempo riconosciuta come vera e propria icona LGBTQ+. Brani come Welcome to New York e You Need To Calm Down sono entrate di diritto nelle playlist di mezzo mondo dedicate all’orgoglio arcobaleno. La cantante americana ha confermato di essere vicina alle cause care alla comunità con un messaggio nel primo giorno del Pride Month, a sostegno dell’Equality Act.

Che cos’è l’Equality Act? Si tratta di un provvedimento contro ogni forma di discriminazione, che proprio come il DDL Zan, estenderebbe le protezioni dei diritti civili alle persone LGBT in tutti gli Stati americani. La Camera ha già approvato la legge federale alla fine del febbraio scorso, mentre ora si attende la risposta del Senato. Già una volta, durante la presidenza Trump, la legge era passata alla Camera, ma l’iter venne interrotto al Senato, a maggioranza repubblicana. Ora, con i democratici di numero poco superiore rispetto agli avversari, la speranza è che l’Equality Act possa essere definitivamente approvato.

A tal proposito ecco il messaggio su Twitter di Taylor Swift, con cui l’artista di Folklore ha affermato di volersi unire alla campagna Summer of Equality, promossa da GLAAD, l’associazione a tutela dei diritti e della rappresentatività LGBTQ+ nei media americani: