Miguel Angel Silvestre: tanti auguri alla sexy star di Sense 8 – la GALLERY

Fisico statuario, sorriso che uccide, sguardo dolce ma caldo e penetrante. Di professione è attore, è spagnolo ed è il sogno proibito di tutti. Nessuno escluso. Stiamo parlando di Miguel Angel Silvestre, divo di Sense 8 e di tante altre serie tv. Oggi, nel giorno del suo 39esimo compleanno, non vogliamo solo ricordare l’attore e tutte le volte che ha fatto battere il cuore dei suoi fan, ma vogliamo anche celebrare l’uomo che si nasconde dietro l’artista e, soprattutto, vogliamo applaudire alla sua fisicità.

Miguel Angel Silvestre è figlio di un fisioterapista e di una direttrice di banca. Ha avuto molte passioni nel corso della sua vita. Ad esempio, da ragazzino voleva diventare un affermato tennista ma per un infortunio alla spalla ha dovuto rinunciare alla carriera. Così, ha deciso di seguire le orme del padre ma viene spinto dalla zia verso il teatro. Non studia solo recitazione ma anche il ballo. Miguel però, prima di debuttare in tv, si fa strada in alcuni concorsi di bellezza. Infatti vince il titolo di Mister Castellon nel 2002 e arriva finalista a Mister Spagna. Dopotutto, nessuno può resistere al suo fascino. Una caratteristica che diventa poi il suo marchio di fabbrica.

La ‘saga’ di Velvet: il suo primo grande successo

Nel 2004 arriva in tv in una serie spagnola e poi l’anno successivo in Vida y color, nel suo primo ruolo sul grande schermo. Miguel Angel Silvestre diventa un narcotrafficante per Sin Tetas no hay paraiso, fino ad ottenere una parte in Gli Amanti Passeggeri di Pedro Almodovar. Il successo arriva con Velvet, serie spagnola trasmessa anche qui su Rai Uno, ambientata a Madrid negli anni ’50 e incentrata su una famiglia che gestisce un fiorente impero della moda.

E poi nel 2015 sbarca il lunario con Sense 8. Nella serie di Netflix interpreta un ruolo di attore messicano che non accetta la propria omosessualità. E il sodalizio con il colosso dello streaming continua dato che, di recente, è stato uno dei co-protagonisti di Sky Rojo (serie nata dalla mente del papà de La Casa di Carta), in cui interpreta un sexy protettore che si è innamorato di una ballerina di lap dance.

Vita privata per nulla lontano dai gossip

Così bello ma tanto single. Dopo una relazione di cinque anni con una collega di set, oggi Miguel è un vero e proprio uccel di bosco. È molto etero, ma è apertissimo all’amore e all’affetto da parte della comunità LGBT. È un amate dei social network, soprattutto di Instagram, luogo in cui condivide le sue passioni. In primis c’è la cura del corpo (ovviamente!), ma l’attore ama anche la natura, il buon cibo, i cani e la Coca-Cola. Alla soglia dei 40 anni, Miguel Angel Silvestre è un divo sotto tutti i punti di vista. Per l’occasione abbiamo dedicato al celebre attore una gallery con i suoi 10 scatti più belli e hot.