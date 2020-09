Milano, Consiglio Comunale approva ordine del giorno a sostegno della legge contro l’omotransfobia

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato con 28 voti favorevoli e 3 contrari un ordine del giorno scritto da Michele Albiani, responsabile Diritti del PD Milano Metropolitana, e dal consigliere Pd Angelo Turco, a sostegno dell’approvazione della proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere, di cui è relatore il deputato PD Alessandro Zan.

Il documento impegna la giunta e il sindaco Beppe Sala alla ricerca di spazi idonei e alla conversione degli stessi in centri anti-violenza per vittime LGBT+, da progettare e realizzare insieme alle associazioni LGBT+ cittadine, a celebrare la futura Giornata Nazionale contro Omofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia in sinergia con la comunità arcobaleno milanese, a predisporre campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, all’intero di strutture turistiche e uffici comunali, e a rivolgere una specifica formazione alla Polizia locale, in modo che possa gestire e affrontare al meglio situazioni di violenza legate all’odio omotransfobico.

“Dopo essersi tinto dei colori dell’arcobaleno lo scorso giugno, Palazzo Marino prosegue il suo impegno nei confronti della comunità LGBT+ milanese – afferma Michele Albiani. “Tra gli impegni assunti oggi dal Comune di Milano, è senza dubbio il più importante quello sulla ricerca di spazi da trasformare in centri antiviolenza e rifugi per persone LGBT+, usando i fondi stanziati dalla legge Zan, da progettare e realizzare con le associazioni del territorio, che chiedono da tempo questo provvedimento. Purtroppo, nonostante il lavoro già fatto da amministrazione e associazioni, Milano è ancora luogo di discriminazioni e violenze, spesso non denunciate. Per questo sapere che il Comune di Milano è al lavoro per non lasciare sole le vittime dell’odio e della violenza insensata è davvero un risultato importante“.

“L’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Milano a sostegno del ddl contro omotransfobia e misoginia dimostra ancora una volta come questa città sia un punto di riferimento nazionale per la tutela e l’estensione dei diritti civili – ha dichiarato Alessandro Zan deputato e relatore del disegno di legge -. Grazie quindi a tutti i consiglieri che hanno promosso, sottoscritto e votato questo odg. E grazie all’impegno del PD di Milano: anche in questa città il Partito Democratico si dimostra la forza politica di riferimento per le istanze progressiste del nostro tempo Questo voto è un segnale prezioso per i comuni italiani, ma soprattutto un impulso importante per il Parlamento“.

Tutti i consiglieri di centrodestra, tolto un rappresentante di Forza Italia che si è astenuto, hanno lasciato l’aula cercando di far cadere il numero legale, senza però riuscire nell’impresa.