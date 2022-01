Moda: è in voga il look da montagna, guida ai social da seguire

3 minuti di lettura

I blogger della montagna e il feticismo per la moda outdoor è il trend sociale che si divide tra fashion, natura e stile di vita, una tendenza che si è consolidata maggiormente negli ultimi due anni, complice l’epoca storica che ci rende sempre più vicini ad uno stile di vita meno cittadino e più ossigenato da madre natura.

La riscoperta dei principi sani e del mutevole evolversi della natura lontano dalle dinamiche frenetiche e asfissianti della vita iper urbanizzata ha fatto germogliare, giusto per rimanere in tema, una miriade di profili, attività e tendenze Chillout, al profumo di bosco e dal vago sapore New Age.

Questa è una tendenza che si evolve dai meandri basici e spartani in cui è nata e progettata. E si trasforma in un perfetto prodotto fashion e super tecnico; così la moda outdoor diventa quasi glamour, ci ritroviamo stratificati, comodi ed equipaggiati in un perfetto tête-à-tête con la natura rigida e implacabile, le passerelle diventano sentieri tortuosi di montagna e le vette splendono come riflettori durante le sfilate.

“References for functional living” questo è il mantra profetico di una delle più conosciute fra le numerose pagine del genere, 114.index è una biblioteca di immagini, foto scattate durante attività rilassanti di hiking per boschi e montagne mixate a spunti e pubblicità dei brand più cool per gli amanti del genere.

“Comfort, Quality & Function “: così vuole l.holl, la pagina creata da Louis Hollinson è nata per raccogliere e condividere con gli altri i suoi riferimenti preferiti su moda, natura e abbigliamento outdoor, insieme a scatti personali di lui e dei suoi amici nella natura.

Il profilo è ormai un punto di ritrovo per gli appassionati di outdoor da tutto il mondo.

Organiclab.zip è invece una piattaforma di reference e analisi dell’abbigliamento tecnico e curiosità su come poter abbracciare una vita sana e contemporanea. Gli utenti possono consultare la banca dati divisa per argomenti, dopo un abbonamento a pagamento, suddiviso secondo l’assiduità nel partecipare alle attività di ricerca del gruppo. Per esempio la sezione “Mountain Goat” ti permette l’accesso a contenuti extra e un maggiore coinvolgimento sui progetti, il tutto al costo di 26 euro al mese.

Per i fanatici della vita all’aria aperta e per i cultori dei trend di nicchia, nati e pasciuti dalla grande madre Instagram, consigliamo di dare una sbirciata ai più conosciuti fra questi account montanari tutti piumino e scarponi:

curation.technique

onenorff

advanced.rock

Hiking Patrol®

unownedspaces

dreadedpath

A chi invece subisse semplicemente il fascino della magica trafugazione di codici stilistici avulsi alla moda, diventati in un batter di ciglia glamour ed irrinunciabili, e si fosse invaghito del trend outdoor, consigliamo un battesimo assolutamente doc con Arc’teryx , The North Face, Klättermusen e Roa.

