Molly Bernard di Younger incinta, sarà mamma insieme a sua moglie Hannah Lieberman – foto

34enne attrice statunitense dai più conosciuta per aver interpretato Lauren Heller in 69 episodi della serie tv Younger, Molly Bernard ha annunciato di essere incinta. Dichiaratamente pansessuale da un anno sposa dell’amata Hannah Lieberman, Molly ha pubblicato le primissime foto social con il pancione, scrivendo bellissime parole nei confronti di sua moglie e del nascituro in arrivo.

“Sono entusiasta di condividere la lieta notizia che Hannah e io stiamo aspettando il nostro primo bambino! Non potremmo essere più entusiaste di iniziare il nostro viaggio di genitorialità! Creare una famiglia omosessuale in un mondo in cui i diritti lgbtq+ sono costantemente minacciati è un compito arduo. L’amore per Hannah è stato uno dei momenti salienti più profondi della mia vita e sono onorata di poter essere genitore insieme a lei. Poiché sono quello che sono, vorrei dire quanto segue: la gravidanza è una scelta, nessuno dovrebbe essere obbligato per legge a farla. E per favore, in queste elezioni di midterm vi esorto a votare per quelle persone che proteggeranno il nostro diritto di essere una famiglia, senza minacciare di cancellarla”.

Un messaggio di felicità e al tempo stesso di rivendicato orgoglio, politicamente sentito, quello di Molly, vista anche in 5 episodi di Transparent, altra serie cult da un punto di vista LGBTQI.

Attualmente sono 4 i progetti in produzione che la vedono nel cast, ovvero Kiss My Ass di Arielle Goldman, Hitman di Richard Linklater, Best Man Dead Man di Verner Maldonado e Lone Star Bull di David Stoddart. Ma il più importante, chiaramente, è il progetto chiamato famiglia.

