Monza, aggressione omofoba ai danni di un 63enne

L’omotransfobia non va mai in vacanza. Un uomo di 63 anni in viaggio da Milano a Monza è stato infatti aggredito verbalmente sul treno da un branco di ragazzi italiani, come denunciato sui social da Brianza Oltre L’Arcobaleno.

Il signore, avvicinato da uno dei due ragazzi, ha rifiutato l’acquisto di calze. A seguito del diniego, uno dei due giovani ha iniziato ad urlare “Ma sei mica froc*o?”, procrastinando in maniera violenta la domanda. L’altro ragazzo, dirigendosi verso il malcapitato, ha iniziato ad appellarlo “Froc*o!”, minacciando di riprenderlo con un video, millantando molestie sessuali inesistenti.

Al reiterare delle grida dei due, il 63enne ha cercato aiuto, si è fatto strada verso l’uscita della carrozza negando i 100 euro chiesti dai ragazzi per lasciarlo passare e si è diretto alla stazione della polizia ferroviaria del capoluogo brianzolo. Denuncia pubblicata on line.