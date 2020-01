Mahmood canta Rapide, ecco l’omoerotico video ufficiale

È decisamente omoerotico il nuovo video di Mahmood, Rapide, diretto da Attilio Cusani. Una ballad dall’indubbio fascino, quella scritta dall’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, che esordisce in sella ad una gigantesca tartaruga color oro.

Di bianco vestito, tra bandana e canotta, Mahmood si fa poi strada tra aitanti ragazzi mezzi nudi, mentre canta di un tradimento, di un amore evidentemente mai dimenticato. Circondato da colonne crepate e nebbia, Mahmood piange, cedendo ad un’ondata di lacrime che lo travolge, mentre una battente pioggia colpisce lui, senza t-shirt, e gli altri ragazzi, festanti e rabbiosi alle sue spalle.

A fine anno Mahmood tornerà in tour in Italia, con la tappa milanese sold out a tempo di record e per questo motivo raddoppiata. Entro fine 2020 uscirà anche il suo nuovo disco.