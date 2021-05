Neil Gaiman replica alle critiche sul personaggio non binario per la serie “The Sandman”

La scorsa settimana Netflix ha svelato il cast dell’attesissimo adattamento live-action di The Sandman, capolavoro di Neil Gaiman, con un’inattesa sorpresa. La presenza del non binario Mason Alexander Park nei panni di Desiderio. Sui social sono immancabilmente esplosi commenti di ogni tipo, con aspre critiche rivolte proprio al suo autore, Gaiman, accusato di aver svenduto il proprio lavoro e di fregarsene altamente del suo adattamento.

Neil, via Twitter, ha prontamente risposto: “Me ne frega del mio lavoro. Ho passato 30 anni a combattere con successo contro brutti film di Sandman. Non me ne frega proprio nulla invece della gente che non capisce/non ha letto Sandman e si lamenta per un Desiderio non binario o che Morte non sia abbastanza bianca. Guardate la serie, fatevi un’idea“.

Un altro utente ha poi sottolineato come Desiderio fosse non binario anche nella graphic novel, e qui Neil ha ripreso parola: “Bè, sì. Ma avreste dovuto leggere il fumetto per saperlo. E a quanto pare la gente che strilla ha saltato quel passaggio“.

Il ricco cast di The Sandman, edito a fine anni ’80, comprende poi Tom Sturridge negli abiti di Morfeo, Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (il Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudhry (Abele) Sanjeev Bhaskar (Caino), Kirby Howell-Baptiste (Sogno), Donna Preston (Disperazione), Razane Jammal (Lyta Hall), Joely Richardson(Ethel Cripps), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Patton Oswalt (Matthew il Corvo), Stephen Fry (Gilbert), Jenna Coleman (Johanna Constantine) e Sandra James Young (Unity Kincaid).

The Sandman è un ricco miscuglio di miti moderni e fantasy cupo in cui fiction contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente, seguendo i personaggi che interagiscono con Morfeo, il Re del sogno, mentre rimedia agli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua lunga esistenza. A seguire la descrizione di tutti i personaggi, firmata dallo stesso Neil Gaiman.

The Sandman, i personaggi