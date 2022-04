Neil Patrick Harris e David Burtka, 18 anni d’amore per la famiglia arcobaleno più celebre d’America – GALLERY

< 1 min. di lettura

Esattamente 18 anni fa Neil Patrick Harris e David Burtka andavano incontro al loro primo appuntamento. Un amore appena diventato maggiorenne, quello tra il 48enne e il 46enne, dolcemente celebrato da Neil su Instagram con una bellissima foto di coppia e immancabile dichiarazione: “Il nostro primo appuntamento è stato 18 anni fa, oggi. E David Burtka, non ho intenzione di lasciarti andare. Felice anniversario. Grazie per avermi mostrato la portata del mio cuore. Ti amo tanto”.

Fu proprio la relazione con Burtka a convincere Harris a fare coming out, nel novembre del 2006, sei mesi dopo l’apparizione dell’amato in How I Met Your Mother. Via People Patrick Harris disse di essere gay, anche per mettere a tacere le voci che lo accusavano di nepotismo e che sostenevano che Burtka avesse ottenuto la parte solo perché sentimentalmente legato alla star della serie. In How I Met Your Mother David interpretava Scooter, l’ex fidanzato di Lily, mentre Neil era Barney Stinson. I due si sono sposati nel 2014.

Il primo red carpet di coppia divenne realtà nel 2007, per la cerimonia degli Emmy, mentre nel 2010 Neil e David sono diventati genitori di due gemelli, Harper Grace e Gideon Scott, nati tramite gestazione per altri il 12 ottobre. Da allora hanno spesso condiviso momenti di pura intimità famigliare, con gli amatissimi figli co-protagonisti di splendidi quadretti traboccanti serenità e felicità. Ormai a dir poco attese, ogni anno, le foto di Halloween con tutta la “squadra” appositamente mascherata. Tra i divi di Hollywood, Neil e David sono stati tra i primi a ‘raccontare’ sui social l’omogenitorialità, mostrando al mondo l’assoluta normalità di una famiglia con due papà.

Molto probabilmente, proprio la loro è la famiglia arcobaleno più amata, ammirata e celebre d’America.

