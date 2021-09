Neil Patrick Harris e David Burtka festeggiano 7 anni di matrimonio, il bellissimo messaggio social

1 minuto di lettura

Neil Patrick Harris e David Burtka hanno festeggiato i 7 anni di matrimonio in Croazia, con una bellissima dedica social da parte dell’attore di How I Met Your Mother e Una serie di sfortunati eventi.

Il 48enne Neil ha pubblicato una foto di coppia con il 46enne David. Entrambi in costume, e in formissima, Harris e Burtka sono ancora oggi più innamorati che mai. Di fatto, una delle più belle coppie di Hollywood.

“Sette anni fa oggi, ci siamo sposati in Italia“, ha scritto Harris. “La scorsa settimana abbiamo nuotato in Croazia. Chissà dove andremo a finire, ma non c’è nessun altro con cui preferirei viaggiare per il mondo a parte te, David Burtka. Il tuo spirito avventuroso combinato con il tuo cuore premuroso continua a impressionare e ad ispirare. I nostri figli sono così fortunati ad essere circondati dal tuo amore, dalla tua dedizione e dalla tua luce. Noi siamo tutto. Buon anniversario, bubba. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà dopo“.

Parole meravigliose che hanno raccolto mezzo milione di like e centinaia di commenti. Sul suo Instagram, Burtka ha pubblicato alcune immagini del giorno del loro matrimonio, avvenuto a Perugia nel 2004. “7 anni fa oggi mi sono sposato con l’uomo dei miei sogni”, ha scritto David. “Neil, grazie per essere il miglior marito che un uomo possa mai volere. Ti amo più che mai. Eccone altri 7!!”.

Harris e Burtka hanno iniziato a frequentarsi nel 2004, con Neil che fece pubblicamente coming out nel 2006. Il loro primo red carpet di coppia diventò realtà agli Emmy Awards del 2007. Nel 2010, grazie alla gestazione per altri, sono diventati papà di due splendidi gemelli, Gideon e Harper. La famiglia vive a New York City.