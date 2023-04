Neil Patrick Harris festeggia i 19 anni d’amore con David Burtka: “Sei la decisione più importante della mia vita”

0:00 Ascolta l'articolo

Indimenticabile Barney Stinson in How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris ha voluto festeggiare sui social il 19esimo anniversario d’amore con l’attore David Burtka, dal 2010 padre insieme a lui dei gemelli Harper Grace e Gideon Scott.

“19 anni fa oggi sono andato al mio primo appuntamento con quest’uomo“, ha scritto Neil su Instagram. “L’unica decisione più importante della mia vita. Buon anniversario, David Burtka! Sei l’ultimo, il più sorprendente giro sulle montagne russe e non ne ho mai abbastanza. Grazie per aver creduto in me, per aver creduto in te stesso, per aver creduto in noi. Sei il miglior marito, il miglior padre e il mio migliore amico. A noi un miliardo di altre fantastiche avventure!”.

Parole dolcissime a cui David ha così risposto: “Non ci posso credere (in realtà posso…). I bei tempi hanno superato enormemente quelli brutti. Sono oltremodo grato di intraprendere questo meraviglioso viaggio insieme a te. Man mano che cresciamo come persone, la nostra relazione diventa più forte. Grazie per essere te stesso, per averci messo a dura prova e per averci reso il meglio che possiamo essere. Sono onorato ed entusiasta di essere al tuo fianco. Ti amerò per sempre, David“.

Nel 2014 Neil e David si sono sposati in Italia, a Perugia. Pamela Fryman, regista di lunga data di How I Met Your Mother, ha officiato il matrimonio, con Elton John super ospite ‘canoro’.

Recentemente Patrick Harris ha prodotto e interpretato Uncoupled, serie cancellata da Netflix dopo una sola stagione ma ‘salvata’ in corner da Showtime, che produrrà la stagione 2. L’attore è comparso anche in 2 episodi di How I Met Your Father, spin-off sequel della sitcom How I Met Your Mother.

