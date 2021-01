Neil Patrick Harris confessa: “C’è qualcosa di sexy in un attore etero che interpreta un personaggio gay”

< 1 minuto di lettura

47enne padre di due bimbi e da 7 anni sposo di David Burtka, Neil Patrick Harris torna in tv grazie a It’s A Sin, attesissima serie Channel 4 creata da Russell T Davies, padre di Queer as Folk, l’originale britannico.

Per l’occasione, via TheTimes, Neil ha preso di petto la polemica del momento, relativo agli attori etero che interpretano personaggi gay. L’attore, che interpreta un personaggio omosessuale nella serie che vede nel cast anche il cantante Olly Alexander e il grande Stephen Fry, ha così espresso la propria opinione.

Per nove anni in How I Met Your Mother ho interpretato un personaggio che non aveva niente a che fare con me. Penso che ci sia qualcosa di sexy nello scegliere un attore etero per interpretare un ruolo gay, perché dimostra quanto siano pronti a investire su di esso. C’è un nervosismo, a riguardo, che deriva dalla novità di tutto questo. Dichiarando che non lo faresti mai, potresti perdere delle opportunità. Come attore speri sicuramente di poter essere un’opzione visibile per tutti i tipi di ruoli.

In How I Met Your Mother, come dimenticarlo, Neil Patrick Harris interpretava un personaggio eterosessuale. 209 episodi e nove stagioni che gli hanno dato popolarità e ricchezza. In qualità di regista, Neil ha poi ammesso che vorrebbe “sicuramente assumere il miglior attore su piazza“, a prescindere dal suo orientamento sessuale. Nei giorni scorsi vi abbiamo riproposto 10 attori eterosessuali che hanno splendidamente interpretato personaggi LGB in sala.

Harris ha fatto coming out nel 2006, dalle pagine di People, quando la sua relazione con l’attore David Burtka era diventata di dominio pubblico. I due vivono insieme dal 2004 e sono diventati genitori dei gemelli Harper Grace e Gideon Scott, nati da madre surrogata, il 12 ottobre 2010.