10 iconici film con personaggi LGB interpretati da attori etero

L’assurda polemica sugli attori eterosessuali che interpretano personaggi omosessuali continua a correre, in quel di Hollywood, tra chi vorrebbe limitare ai soli attori dichiaratamente gay l’interpretazione di personaggi omosessuali e chi rivendica la libertà recitativa, e di scelta, all’interno di un casting.

Voci forunatamente quasi sempre contrarie a questo eventuale obbligo che andrebbe a tramutarsi in boomerang per gli stessi attori LGB, automaticamente ingabbiati unicamente in personaggi LGB. D’altronde sono decenni che chiediamo a gran voce ruoli eterosessuali per attori dichiaratamente gay, e ora vorremmo solo attori dichiaratamente gay per personaggi gay?

Negli ultimi decenni abbiamo ammirato, amato, acclamato film LGB interpretati magnificamente da attori dichiaratamente eterosessuali, semplicemente straordinari, e allora perché alimentare simile polemica?

Nel dubbio, abbiamo raccolto 10 film LGB iconici con attori dichiaratamente etero. Per non dimenticare e rimarcare la pericolosità di una discussione che ha senso di esistere solo in merito ai ruoli transgender, giustamente pretesi da attori transgender.

10 personaggi LGB iconici interpretati da attori etero