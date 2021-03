Nonna Lella virale su TikTok con la sua torta rainbow: “Viva l’amore in ogni suo colore” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

https://www.instagram.com/p/CMsJYhKIGum/

Spesso si pensa che una certa apertura nei confronti dei temi cari alla comunità LGBT sia prerogativa delle nuove generazioni. Vero, ma in quanto cosa semplice, l’amore libero da barriere è un principio che appartiene a tanti, indipendentemente dall’età. A dispetto della cultura omofobica, proprio in queste ore tornata a dominare la cronaca, c’è chi sui social diffonde messaggi di speranza per un mondo migliore, come Nonna Nella.

Oltre 200.000 follower su TikTok, Nonna Nella è una delle stelle nascenti della piattaforma di condivisione video. Umbra, amante delle tradizioni culinarie della sua Perugia, in poche settimane Nonna Nella ha conquistato il cuore di tanti utenti. È tuttavia con l’ultimo video, caricato la scorsa domenica, ad essere diventata virale. Più di due milioni e mezzo di visualizzazioni. Un filmato con cui ha risposto a un follower che le chiedeva un giudizio sull’omosessualità. La replica, schietta e genuina, con due dolci rainbow, due torte per celebrare l’amore in tutte le sue salse (o in tutte le sue creme, con tutto quel cioccolato…):