Novara Pride 2022 il 25 giugno al grido “La Queerte Dose”

2 minuti di lettura

Dal 18 al 24 giugno 2022 tornerà la Pride Week di Novara, con la 3a edizione del Novara Pride 2022 annunciata per sabato 25 giugno. Nel corso di una conferenza stampa è stato diffuso anche lo slogan di questa edizione, ovvero “La Queerta Dose”, che nasce come gioco di parole in riferimento a quella pandemia che negli ultimi due anni ha bloccato decine di Pride nazionali. Una “dose Queer“, quella pensata dagli organizzatori, come “un qualcosa di cui Novara tutta ha bisogno (consciamente o meno) per liberarsi dal giogo del perbenismo e cominciare a rendersi conto che la realtà è molto più variegata e colma di sfumature di quanto si voglia immaginare“.

Ma il Novara Pride 2022 tornerà all’evento pre-pandemico, con la tradizionale sfilata dei carri a riempire le vie della città? “È chiaro che la situazione in cui ci troviamo attualmente, con una Pandemia ben lungi dall’essere finita, ha cambiato gli equilibri e la percezione di simili momenti per tutte le persone: per questo ci assicureremo di portare avanti il nostro progetto sperando di riuscire a sfilare per il centro come nel 2019, ma saremo pront3, laddove necessario, anche a reinventarci e costruire qualcosa di diverso con tutto il comitato”, hanno precisato gli organizzatori, comunque certi di una cosa: “sarà un mese dei Pride decisamente movimentato!“.

Nel corso della conferenza stampa è stato diffuso anche il ‘manifesto’ del Novara Pride 2022, organizzato dall’associazione LGBTQIA NovarArcobaleno.

Non siamo stat3 in silenzio in questi anni senza Pride: le associazioni del territorio sono cambiate, hanno tentato di tirare fuori il meglio dalla difficile situazione pandemica, con eventi che fossero accessibili anche da lontano, momenti di incontro e tanto altro. Distanti, spesso senza alcun tipo di supporto, il nostro orgoglio non si è fermato, ma anzi, vuole crescere ancor di più e – se vogliamo – in un certo senso maturare: non è più il tempo di nascondersi e di aver paura, di chiedere il permesso e di ingoiare rospi; è il tempo di sì, pensare alla salute, ma farlo a tutto tondo, rendendosi conto che le istanze della popolazione LGBTQIAP+ non sono un inutile orpello a cui si potrà pensare dopo. Mentre continuiamo a non essere ascoltat3, nostr3 compagn3 muoiono, le nostre famiglie sono lasciate senza alcun tipo di protezione legislativa e c’è chi pensa che bastino contentini per farci rimanere in silenzio. Non sarà così.

Per la gestione dei costi del Novara Pride, che nel 2019 vide la partecipazione di Romina Falconi, è partita anche una raccolta fondi on line. Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo.

© Riproduzione Riservata