On the Go, primo trailer del film LGBTQIA+ con Omar Ayuso di Élite ossessionato da Grindr

Sarà ufficialmente presentato oggi in anteprima mondiale al Festival di Locarno (insieme a Patagonia di Simone Bozzelli) On The Go, opera prima di Julia de Castro e María G. Royo con Omar Ayuso di Elite protagonista assoluto al fianco di Julia de Castro, Chacha Huang, Manuel de Blas e Alberto Jo Lee.

Milagros (37 anni) protrae fino agli ultimi anni di fertilità una giovinezza spensierata, mentre Jonathan (24 anni) cerca sollievo dalla propria sindrome dell’abbandono su Grindr. Milagros è in cerca di sperma. Jonathan di vie di fuga. On The Go si presenta come un road movie delirante, girato interamente in 16mm, pieno di musica, in cui a indicare la rotta è una misteriosa sirena con una corona magica.

Il primo trailer, diffuso on line alla vigilia della premiere svizzera, ha subito suscitato curiosità nei confronti di una pellicola di breve durata (72 minuti) che al momento non ha ancora una distribuzione italiana.

Confrontandosi con il proprio istinto materno, “invece di fare figli le registe hanno deciso di fare un film”. “Questa scelta apparentemente libera cela impossibilità strutturali per la nostra generazione. All’alba del XXI secolo la nostra libertà è un’illusione“, hanno commentato María Gisèle Royo e Julia de Castro, madri di un’opera che ci auguriamo possa prima o poi arrivare anche in Italia.

