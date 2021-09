Per conoscere l’organo sessuale maschile ecco Wikipene

2 minuti di lettura

Il manuale “Wikipene. Manutenzione, prevenzione e cura”, di Nicola Mondaini e Patrizia Prezioso per Giunti Editore, riempie un vuoto, quello della diffusa ignoranza intorno all’organo sessuale maschile. Per quanto paradossale, in un mondo dominato dal maschio e dal fallocentrismo esasperato, il pene costituisce un mistero per la maggior parte dei 3,7 miliardi di umani di sesso maschile abitanti il pianeta Terra. Come è fatto, come si evolve, come funziona, quali malattie e disturbi possono tormentarlo, come va curato, come guarisce?

Nel manuale “Wikipene. Manutenzione, prevenzione e cura” Nicola Mondaini, professore associato di Urologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro, insieme alla sua collaboratrice professionista di comunicazione Patrizia Prezioso, prova a dare risposte ai dubbi e ai tabù che circondano l’organo sessuale maschile.

Attraverso una stesura in forma di diario, con multiformi e spinose storie di pazienti visitati in vent’anni di lavoro, gli autori danno vita a un vero e proprio manuale d’uso del pene, rispondendo – anche con leggerezza e ironia – a quesiti solitamente ritenuti imbarazzanti o angosce taciute in nome di un pudore che, a pensarci bene, ha qualcosa a che fare con una certa idea di privilegio del maschio. Privilegio che può rivelarsi boomerang. Con la scusa del “tanto sono maschio, e so cavarmela“, molti, troppi uomini, restano lontani dalle informazioni scientifiche relative al tanto caro organo sessuale, brandito talvolta con arroganza identitaria, eppure riposto nei meandri dell’ignoranza travestita da pudore.