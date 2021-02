Orietta Berti canta l’amore di una mamma per un figlio gay: “Abbattere la piaga dell’omofobia è necessario”

< 1 minuto di lettura

77 anni e non sentirli. Tra meno di una settimana Orietta Berti tornerà al Festival di Sanremo dopo 30 anni d’attesa. L’usignolo di Cavriago, con oltre 15 milioni di dischi venduti e 11 Festival alle spalle, canterà Quando ti Sei Innamorato, brano contenuto in un cofanetto di prossima uscita con vari inediti al suo interno. Tra questi, ce n’è uno in cui Oritta canta l’amore di una mamma per un figlio gay. Intervistata da Gabriele Lazzaro per Novella2000, la Berti ha ribadito tutta la propria vicinanza alla comunità LGBT.

Abbattere la piaga dell’omofobia continua a essere necessario. C’è ancora troppa ignoranza, la strada purtroppo è lunga.

Ma se uno dei suoi figli le dovesse confessare di essere omosessuale, cosa gli direbbe la Berti nazionale? “Che siamo nati per amare, non importa chi. Nessuno può né deve negarci questo diritto“. Una Orietta pronta a stupire l’Ariston, almeno sul piano del look, grazie al sapiente lavoro di Nicolò Cerioni, stylist di Achille Lauro che al Festival seguirà anche i Maneskin. “Abbiamo già lavorato insieme, nei miei ultimi cinque videoclip, per cui sa cosa mi sta bene, come valorizzarmi. Indosserò abiti particolari, estrosi ma eleganti“.

Nel 1992 l’ultima presenza sanremese di Orietta, al fianco dell’indimenticato Giorgio Faletti, con il brano Rumba di tango. Nel 1966 l’esordio con Io ti darò di più, seguita nel 1967 da Io, tu e le rose. Del 1970 l’altro grandissimo successo, Tipitipitì, fino al 3° posto del 1974 con Occhi rossi (Tramonto d’amore).