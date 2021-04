Oscar 2021, Laura Pausini incanta con “Io Sì (Seen)” insieme a Diane Warren – il VIDEO

< 1 minuto di lettura

Un live pre-registrato dal tetto dell’Academy Museum of Motion Pictures. Laura Pausini ha incantato il pre-show degli Oscar 2021 con il suo live di Io Sì (Seen), in corsa per l’agognata statuetta come miglior canzone dell’anno.

La cantante italiana ha indossato un tailleur dorato appositamente disegnato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino. Al piano Diane Warren, autrice del brano qui alla 12esima nomination agli Oscar. Fino ad oggi mai vincitrice, Diane sogna quell’Oscar sempre sfuggitole. Tra i nominati al premio c’è anche Niccolò Agliardi, che ha co-scritto insieme a Laura la traduzione in italiano del brano portante de La Vita davanti a Sè.

Canzone, lo ricordiamo, già uscita vincitrice dalla notte dei Golden Globe 2021. Riuscirà a bissare? Nell’attesa, godetevi questo live.