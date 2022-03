Oscar 2022: tutti i look del red carpet

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

C’è un motivo per cui la notte degli Oscar è uno dei momenti più attesi dell’anno ed è considerata la Big Night di Hollywood, è uno spettacolo in cui c’è tutto. Glam, colpi di scena, emozioni, discorsi che ispirano, premiazioni meritate e qualche ingiustizia, in ogni edizione non mancano questi ingredienti. Sicuramente questa 94esima edizione la ricorderemo per il bacio di Kristen Stewart alla fidanzata Dylan Meyer sul red carpet e per il pugno di Will Smith a Chris Rock: un momento d’amore e uno di rabbia. Due estremi e in mezzo c’è l’immancabile e osservatissimo red carpet. Un tappeto rosso che quest’anno non delude le aspettative: ci sono davvero pochi scivoloni (sorprendentemente), ancora qualche nostalgica con abiti anni 90 – vedi Jennifer Garner in Brandon Maxwell- e parecchie conferme di eleganza, dall’algida Nicole Kidman in Armani Privé a Zoe Kravitz pretty in pink Saint Laurent. C’è stato anche chi ha scelto di usare il red carpet per lanciare un messaggio di solidarietà all’Ucraina, come Jason Momoa che nel taschino della sua giacca ha messo una pochette gialla e blu.

Ma se proprio dobbiamo fare una scelta e decretare un ipotetico podio, ecco chi ci sarebbe: un Timothée Chalamet in Louis Vuitton e petto nudo, Elliot Page in tuxedo Gucci, un sempre bellissimo Andrew Garfield in Saint Laurent by Anthony Vaccarello, l’immancabile fashion icon Zendaya in Valentino Haute Couture e poi, colpo di scena, Uma Thurman in Bottega Veneta.

© Riproduzione Riservata