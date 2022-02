Razzie Awards 2022, le nomination. C’è Jared Leto “per il suo ridicolo accento” in House of Gucci

2 minuti di lettura

In attesa delle nomination agli Oscar 2022, ecco arrivare le candidature ai 42esimi Razzie Award, premi assegnati ai peggiori film dell’anno. Diana: The Musical, titolo Netflix già cancellato da Broadway, guida il listone delle nomination con nove candidature, comprese quelle come peggior film, attore e attrice. A quota 5 troviamo Karen e La donna alla finestra di Joe Wright, con Space Jam: New Legends arrivato alle 4 candidature e Infinite e The Misfits a quota tre.

Tra i nominati spicca la presenza di Jared Leto come peggior attore non protagonista di House of Gucci, per il suo ‘ridicolo accento’ e la sua faccia travolta dalle protesi. Lo stesso Leto potrebbe ritrovarsi tra i nominati agli Oscar come miglior attore non protagonista per il medesimo ruolo, mandando in cortocircuito Hollywood. La stessa cosa era capitata lo scorso anno con Glenn Close, candidata ai Razzie come peggior attrice non protagonista e agli Oscar come miglior attrice non protagonista per Elegia Americana.

Doppia nomination per Amy Adams, candidata come peggior attrice protagonista e non per La donna alla finestra e per Caro Evan Hansen, che vede anche Ben Platt tra i peggiori attori, mentre Bruce Willis si è conquistato una categoria tutto sua. Avendo girato ben 8 film in un anno, ‘er canotta’ si è meritato una menzione esclusiva.

I vincitori dei Razzie Awards verranno annunciati sabato 26 marzo, vigilia degli Oscar. Come vuole tradizione.

Peggior film

“Diana the Musical”

“Infinite”

“Karen”

“Space Jam: A New Legacy”

“The Woman in the Window”

Peggior attrice

Amy Adams, “The Woman in the Window”

Jeanna de Waal, “Diana the Musical”

Megan Fox, “Midnight in the Switchgrass”

Taryn Manning, “Karen”

Ruby Rose, “Vanquish”

Peggior attore

Scott Eastwood, “Dangerous”

Roe Hartrampf, “Diana the Musical”

LeBron James, “Space Jam: A New Legacy”

Ben Platt, “Dear Evan Hansen”

Mark Wahlberg, “Infinite”

Peggior attrice non protagonista

Amy Adams, “Dear Evan Hansen”

Sophie Cookson, “Infinite”

Erin Davie, “Diana the Musical”

Judy Kaye, “Diana the Musical”

Taryn Manning, “Every Last One of Them”

Peggior attore non protagonista

Ben Affleck, “The Last Duel”

Nick Cannon, “The Misfits”

Mel Gibson, “Dangerous”

Gareth Keegan, “Diana the Musical”

Jared Leto, “House of Gucci”

Peggior combo

L’intero cast in tutti i numeri musicali di Diana the Musical

LeBron James e ogni personaggio animato in Space Jam A New Legacy

Jared Leto e la sua faccia tutta protesi o il suo ridicolo accento in House of Gucci

Ben Platt e ogni altro personaggio in Dear Evan Hansen

Tom & Jerry

Peggior prove d’attore di Bruce Willis nel 2021

Bruce Willis, Siege

Bruce Willis, Apex

Bruce Willis, Cosmic Sin

Bruce Willis, Deadlock

Bruce Willis, Fortress

Bruce Willis, Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis, Out of Death

Bruce Willis, Survive the Game

Peggior regista

Christopher Ashley in Diana the Musical

Stephen Chbosky in Dear Evan Hansen

“Coke” Daniels in Karen

Renny Harlin in The Misfits

Joe Wright in The Woman in the Window

Peggior sceneggiatura

Diana the Musical

Karen

The Misfits

The Woman in the Window

Peggior remake, sequel, rip-off

Karen (Inavvertitamente Remake di Crudelia)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist

The Woman in the Window

