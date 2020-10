Padova, la battaglia di Luca a scuola: “Non sono più Paola, ma il preside non ci sta”

Luca ha 16 anni, vive a Padova ed è in corsa per diventare rappresentante d’istituto. Ma sui manifesti ‘elettorali’ appesi al muro compare un altro nome. Paola, che Luca vorrebbe cancellare perché non gli appartiene più. La storia di Luca, ragazzo FtoM, compare oggi su LaRepubblica a firma Enrico Ferro, con il preside del Tito Livio di Padova che si è rifiutato di cambiare il suo nome sui manifesti: “E io dovrei ristamparli tutti? Non se ne parla”. Ma Luca ha deciso di dare battaglia.

Ciò che più mi dispiace è che il mio coming out sia stato così, indotto da un muro eretto contro di me. Mi ha stupito l’intransigenza del preside. E mi ha ferito per un motivo molto semplice. Non credo che abbia agito per un sentimento negativo nei miei confronti, semplicemente per menefreghismo, mancanza di tatto. Non si è posto il problema. Mi ha detto che non avrebbe certo potuto ristampare tutte le schede elettorali. Siamo a questo: una risma di carta vale più della mia dignità. Volevo che venisse tolto il nome della mia vita precedente, quello legato a un’identità di genere in cui io non mi riconosco. Volevo il nome con cui mi chiamano tutti gli amici, i compagni di classe.

Luca si sente ‘ferito, scosso‘, per un percorso di totale accettazione iniziato in terza media, ovvero due anni fa. “Mia madre lo sa, ma non l’ha ancora digerito e per questo spesso ci scontriamo. Mio padre non sa nulla”. Dagli amici, invece, “tanta solidarietà, vicinanza. Se tutti prendessero esempio da noi, dal nostro spirito di adattamento ai cambiamenti che la vita riserva, ecco forse sarebbe un mondo migliore”.

Ma Luca, nome di fantasia esattamente come Paola, non cede di un centimetro. “Io questo sono. Rivendico la libertà di vivere la mia vita come meglio credo, senza essere giudicato”.