Palmer, Justin Timberlake è un padre con un figlio genderqueer nel film Apple Plus – il trailer

Justin Timberlake torna in scena con “Palmer”, un film drammatico diretto da Fisher Stevens e che vedremo in anteprima su Apple Plus dal 29 gennaio 2021.

L’ex cantante e frontman degli NSYNC vestirà i panni di un’ex promessa del football americano, Eddie Palmer, appena uscito di prigione. Dopo la detenzione di 12 anni, torna nella sua città natale e qui incontra Sam, persona non binaria abbandonata dalla madre, l’ex compagna di Eddie Palmer/Justin Timberlake.

Oggi è uscito il primo trailer.

Il ruolo di Justin Timberlake in Palmer

Tra Eddie e Sam (interpretat* da Ryder Allen) inizialmente c’è un rapporto imbarazzato tra due persone troppo diverse tra loro.

Ma Eddie, col tempo, imparerà a capire il/la figli* adottiv*, affrontando e capendo che a Sam piacciono le bambole e adora organizzare incontri immaginari per bere il tè.

A questo, però, deve aggiungere discriminazioni e pregiudizi dei vicini di casa e della gente in generale, che non accettano Sam per quello che è. Justin Timberlake dovrà quindi “combattere” la loro chiusura mentale di persone, il prodotto basato sulla classica società etero-normativa, con tanto di stereotipi e ruoli di genere ben definiti.

Il toccante dialogo tra padre e figlio

In Palmer, Justin Timberlake sta parlando con il/la figli* , mentre guardano un cartone con una principessa. Eddie, spiega:

Ci sono cose in questo mondo che puoi essere e ci sono cose che non puoi. Quanti ragazzi vedi in quello spettacolo?

Quando Sam risponde “Nessuno“, Eddie dice: “E questo cosa ti dice?“. E Sam sbalordisce tutti:

Che posso essere il primo.

Questo è solo uno dei dialoghi, presente nel trailer, più emozionanti dell’intero film.

Le parole del regista

Il regista Fisher Stevens, a proposito di Palmer ha detto: