“Parlarne tra amici”, diventa serie a tinte LGBT il romanzo d’esordio dell’autrice di Normal People

Dopo il successo globale di “Normal People”, serie arrivata in Italia su StarzPlay, l’industria audiovisiva ha puntato gli occhi sulla scrittrice irlandese Sally Rooney. Risultato, anche il suo libro d’esordio, “Conversations with Friends“, diventerà serie tv. Intervistato da Radio Times, il regista Lenny Abrahamson ha rivelato che le riprese della nuova produzione inizieranno all’inizio di maggio, immaginando un possibile cross-over con Normal People.

“È una specie di cugino di Normal People. Sarete in grado di scorgere la scrittura di Sally, ovviamente, e ci saranno somiglianze nel modo in cui la affronterò. Avremo 12 episodi di mezz’ora, ci sarà una certa continuità”.

Il regista ha rivelato che un cross-over tra le serie “sarebbe perfetto”, se i protagonisti di “Normal People”, Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones), volessero apparire anche in “Conversations with Friends”. In realtà le due storie non hanno alcun legame tra loro. “Parlarne tra amici“, in Italia edito da Enaudi, racconta la storia di due studentesse che stabiliscono una relazione complicata con due persone sposate.

Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante della sua esistenza e decide qual è la posizione più adatta da assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è mai interrogata su cosa significhi essere davvero a proprio agio con se stessa. Frequenta l’università a Dublino, e scrive poesie che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate frequentate da un’umanità molto attenta a occupare il posto giusto. Frances ha con Bobbi, che è lesbica, un rapporto strano, fatto di ammirazione e sudditanza; Bobbi le sembra così certa del suo ruolo, quasi non lo stesse soltanto recitando. Durante uno dei loro reading incontrano Melissa, una fotografa e scrittrice molto apprezzata. E iniziano a frequentare lei e il marito Nick, un attore di una certa fama. Parlano tra di loro di qualsiasi cosa: sesso, politica, arte, religione, convinti di potersi mettere al riparo dai sentimenti che intanto dentro di loro crescono. Sono belli, intelligenti, votati al successo e anticonformisti, pensano che le piccole meschinità dei rapporti umani non li riguardino, e invece scopriranno di essere soggetti alle stesse irrazionali leggi emotive di chiunque altro. E scopriranno di potersi fare molto male…

Protagonisti saranno Joe Alwyn, Jemima Kirke, Sasha Lane e Alison Oliver.