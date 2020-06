“Per fare l’Amore”, Le Vibrazioni cantano anche l’amore LGBT nel nuovo video

Tra i brani in corsa per l’ambito scettro di ‘tormentone estivo’ del 2020 c’è anche “Per fare l’Amore“, nuovo singolo de Le Vibrazioni accompagnato quest’oggi da un video totalmente inclusivo. Girato in piena Fase 2 da Coronavirus, il video ci mostra diversi fan del gruppo in ‘isolamento’, tra salotti e cucine, camere da letto e balconi.

Coppie felici, innamorate, etero e omosessuali. Nella carrellata di immagini si vedono infatti anche due coppie gay e una coppia lesbica, mentre Francesco Sarcina canta “mentre gli altri fanno a guerra a chi grida più forte, noi ci baciamo, e mentre gli altri si odiano noi invece ci adoriamo”.

In quel ‘noi’, fortunatamente, ci siamo anche ‘Noi’, intesi come comunità LGBT. Realtà tutt’altro che scontata, anche se fortunatamente sempre più abbracciata, nell’Italia che sondaggi alla mano vira sempre più pericolosamente a destra.