Pio e Amedeo premiati in Rai “per aver innovato il linguaggio in tv”. E riscoppia la polemica con Fedez

La stagione televisiva autunnale si apre sotto il segno delle polemiche scoppiate in coda a quella primaverile. Non cambiano i temi, non cambiano i protagonisti, rinvigoriti dal riposo estivo. Nel corso della prima serata dei SEAT Music Awards 2021, show in onda su Rai 1 dedicato agli appuntamenti con lo spettacolo di maggior successo degli ultimi mesi, sono intervenuti come ospiti Pio e Amedeo. Forti del loro successo di ascolti con Felicissima Sera su Canale 5, prossimi all’arrivo al cinema con la commedia Belli ciao, i due hanno intrattenuto il pubblico con l’immancabile sermone sul politicamente corretto.

Un cavallo di battaglia del loro repertorio, il bavaglio (o il bavaglino?) da tirare via dal collo contro ogni forma di censura, questa volta con una variante sul tema. Infatti, Pio e Amedeo hanno fatto chiaro riferimento al caos che ha coinvolto Fedez e la dirigenza di Rai 3 nel corso dell’ultimo Concertone del Primo Maggio. Ricordate? Il rapper accusò di tentata censura da parte dell’organizzazione dell’evento e della rete circa il suo monologo a sostegno del DDL Zan e contro i messaggi sessisti ed omofobi di alcuni esponenti della Lega. Un affronto presto rimbalzato dalla tv ai social, secondo il duo di comici pugliesi per puri fini commerciali:

Se Pio e Amedeo sono su Rai 1 in prima serata, vuol dire che veramente la Rai è libera. Ci avevano detto che i dirigenti censurano, che non ci avrebbero fatto dire niente, e invece nessuno si è permesso di dire niente. Ma che poi ce lo avessero chiesto, avremmo detto altre cose. In un evento in diretta uno dice quello che pensa, anche qualcun altro avrebbe potuto farlo senza suscitare tante polemiche. Non è che vengono i bodyguard a cacciarti dal palco, Federico. Ti piace che si fa il traffico sui social? E fai swipe-up e mi vendi i prodotti, e comprati lo smalto che ho fatto io…

Fedez replica all’affronto di Pio e Amedeo: “Avete perso smalto, ve ne presto un pochino”

Non è tardata ad arrivare la replica di Fedez, assente ai SEAT Music Awards, piuttosto presente nelle sue Storie di Instagram. Mezzo addormentato, destato dalle notifiche di chi lo avvertiva del diss in diretta, il rapper ha voluto replicare tra le lenzuola alle parole di Pio e Amedeo, togliendosi anche qualche macigno dalla ciabatta con l’azienda e con la politica più ostile nei suoi riguardi:

Una delle cose più fighe che ho visto in Rai, l’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi di politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario. Bravi tutti, bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anti-sistema come voi, domani comincerò uscendo per la strada e dando del n*gro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisioni. […] Domani alle 10.00 apro il mio chioschetto di smalti senza cui non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli, mi inventerò qualche polemica per venderli.

Il rapper si è poi detto deluso da Pio e Amedeo, che dopo aver “sdoganato” nei loro programmi termini (che giusto qualcuno definirebbe slur) nel linguaggio comico, contro ogni forma di temibile barriera normalizzante, non sono riusciti a dare il meglio di sé sulle frequenza di Rai 1:

Siete in diretta sulla Rai, ma una bella bestemmia non me la tiri? I n*gri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti! Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino.

Le parole di Fedez sono giunte a pochi minuti dall’assegnazione di un premio speciale per la coppia di comici pugliesi, di cui è stato riconosciuto dall’organizzazione dello show proprio quel suddetto talento culturale rivoluzionario. “Un premio per aver innovato il linguaggio televisivo e la capacità di cogliere tutte le sfaccettature della vita quotidiana, rendendole spettacolari con ironia ed irriverenza”. Con tanto di dedica alla libertà di opinione, “augurandoci che non passi per le decisioni di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto”. Roba che nemmeno George Orwell con La fattoria degli animali in quelle nazioni che patiscono per la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza.