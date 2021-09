Pisa, donna transgender pestata a sangue tra risate e braccia conserte (video)

< 1 minuto di lettura

Pugni, schiaffi, calci, insulti. Vergognosa aggressione transfobica a Pisa, con una donna pestata a sangue da un uomo davanti a un bar, nell’indifferenza generale. Le urlano ‘putt*na di merda’, ‘brutti finocchi di mer*a, rotto in cul*’, ‘brutta zocc*la’, ‘accidenti a te e tutti i trans del ca**o’, senza che nessuno intervenga. Anzi, nel video pubblicato sui social si sente qualcuno ridere. Solo un ragazzo si avvicina, ma viene presto allontanato, mentre dall’interno del bar nessuno muove un dito.

“Il video mi è stato girato da una ragazza che lo ha ricevuto, a sua volta, da altri ragazzi“, ha scritto su Instagram Michele Sarti Magi, che l’ha pubblicato sui propri profili. “Io continuerò a denunciare queste violenze, finché non capiremo quanto schifo fa ancora il mondo. Spero che la polizia agisca quanto prima. Siamo nel 2021 gente. Nel 2021. Ancora c’è qualcuno che nega l’omofobia, che considera tutto ciò normale. Ma normale non è. Non c’è niente di normale in tutto questo. Sarebbe normale che di fronte a questi episodi le persone reagissero, prendessero posizione, senza lasciare una persona agonizzante a terra. Come se fosse un sasso, una foglia, un pezzo di niente. In questo video c’è tutta la disumanità immaginabile e possibile“.

Il DDL Zan contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo tornerà in Senato nel mese di ottobre, con Lega, Forza Italia e Italia Viva pronti a modificarlo, eliminando l’identità di genere dal suo interno. Così facendo la comunità transgender rimarrebbe vergognosamente tagliata fuori da qualsivoglia tutela. Un’eventualità semplicemente inaccettabile. Questo drammatico video non fa altro che ribadirlo, casomai qualcuno non l’avesse ancora compreso.