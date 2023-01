“Plug Talk”, il podcast in cui i conduttori fanno sesso con gli ospiti su OnlyFans

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

I podcast sono la nuova frontiera dell’intrattenimento, questo è chiaro più o meno a tuttə. Il loro successo è partito con le serie podcast true crime, che sono diventate un vero e proprio genere a sé, e poi hanno sconfinato pressocché in qualunque ambito possa venire in mente. Si può dire con un certo grado di accuratezza che esiste un podcast per ogni singolo argomento, dalla storia al cinema, passando per la contemporaneità, la comicità, il fantasy, la cucina e gli hobby più disparati.

Poteva allora mancare un podcast che facesse del sesso la sua trave portante? Certo che no. Ma, attenzione, non si tratta di un semplice podcast che potete trovare sulle principali piattaforme – come tutti gli altri invece – in cui semplicemente si parla di sesso in modo libero. L’idea di Adam22 e Lena The Plug è molto più particolare e ha dato vita a quello che è un podcast unico nel suo genere: “Plug Talk”.

Intanto, “Plug Talk” è disponibile solo su OnlyFans. Le pillole di pochi minuti che si trovano sul canale YouTube non sono altro che un espediente per invogliare ad abbonarsi alla piattaforma di contenuti per adulti, dove le puntate complete durante oltre un’ora. Un podcast visivo, sulla scia dei molti che caricano online un vero e proprio filmato al posto del semplice audio con cui erano nati i podcast.

Già la sua ubicazione è molto chiara sugli argomenti trattati: in “Plug Talk” si parla dell’interno universo del sesso, dalla pornografia e le posizioni preferite (o le più strane), fino ai racconti di chi lavora nell’industria pornografica e ci guadagna da vivere. Ma c’è un elemento in più che rende il podcast dei due creator, che fanno coppia anche nella vita reale: alla fine di ogni intervista, Adam22 e Lena The Plug fanno sesso con l’ospite della puntata.

Adam22 è lo pseudonimo di Adam Grandmaison, rapper e conduttore radiofonico. Con la sua compagna, Lena, hanno avuto l’idea di creare un podcast assolutamente libero in cui alla fine conduttori e ospiti potessero fare sesso insieme. Ha spiegato che l’idea era nell’aria già da tempo e ora, finalmente, sono riusciti a realizzarla.

Gli episodi, che vanno in onda ogni martedì, hanno ospiti dagli Stati Uniti e internazionali e i conduttori, come un podcast sulla libertà sessuale che si rispetti, non fanno esattamente distinzione di genere. L’importante, alla fine, è divertirsi e godere, letteralmente, dell’esperienza.

