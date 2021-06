Polonia, in migliaia al Pride di Varsavia: “siamo più forti dell’omofobia di Duda” – VIDEO e foto

2 minuti di lettura

Such happiness and joy in Warsaw today – the epitome of resilience and solidarity. Happy #WarsawPride #ParadaRówności! #YouAreIncluded pic.twitter.com/lTjdOf3FlV — Copenhagen 2021: WorldPride & EuroGames (@CPH2021) June 19, 2021

Un sabato amaro per Andrzej Duda, presidente della Repubblica di Polonia orgogliosamente omotransfobico. Se la nazionale di calcio guidata da Paulo Sousa rischia l’eliminazione precoce da Euro 2020, a Varsavia in migliaia sono scesi in piazza per festeggiare il Pride cittadino.

Dinanzi all’ondata omotransfobica che ha travolto il Paese, con le “free LGBT-Zone” aspramente criticate da tutta l’Europa, il popolo polacco si è riversato in strada, festante, colorato e pacifico, per chiedere uguali diritti e l’immediato stop ad ogni forma di discriminazione.

“Da un lato siamo uniti e solidali l’uno con l’altro, e proviamo molta gioia e felicità nel sapere che siamo forti“, ha affermato Ola Kaczorek, co-presidente del gruppo per i diritti LGBT Love Does Not Exclude. “Eppure abbiamo paura di quello che potrebbe succedere dopo“.

Il Pride di Varsavia arriva pochi giorni dopo l’approvazione della legge “contro la propaganda LGBT” del parlamento ungherese, con i manifestanti che hanno solidarizzato con le persone LGBT d’Ungheria. “Abbiamo paura che ciò possa accadere anche in Polonia“, ha detto Kaczorek. Nella campagna presidenziale per la rielezione, il presidente Andrzej Duda ha ribadito che a suo dire gli “LGBT non sono persone, ma un’ideologia ancora più distruttiva del comunismo“.

“Abbiamo attraversato un periodo molto, molto difficile, ma allo stesso tempo usciamo per le strade e diciamo che siamo più forti e che non ci arrenderemo“, ha affermato Miroslawa Makuchowska, vicedirettrice di Campaign Against Homophobia. Il Pride di quest’anno celebra i 20 anni esatti del primo Pride di Varsavia. Ma da allora non è andato in scena ogni anno. Venne infatti bandito due volte da un sindaco conservatore, che temeva potesse promuovere l’omosessualità. L’anno scorso, invece, è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus.

Ad inaugurare la giornata, sul cielo di Varsavia è comparso un bellissimo arcobaleno.