“Pose”, concluse le riprese della terza e ultima stagione: “Questa serie ha cambiato le nostre vite”

< 1 minuto di lettura

Nel fine settimana si sono concluse le riprese della terza, attesissima e ultima stagione di Pose, dal 2 maggio su FX con le ultime sette puntate. Sui social la troupe della serie prodotta da Ryan Murphy, la regista e sceneggiatori hanno voluto celebrare il momento, condividendo attimi di pura amicizia sul set.

“La notte scorsa abbiamo finito le riprese di POSE“, ha scritto Janet Mock, prima donna transgender di colore a dirigere e sceneggiare un episodio televisivo. “Non ci sono parole per descrivere la ricchezza che questo spettacolo ha portato nella mia vita“. Emozionante anche il post Instagram firmato Mj Rodriguez, protagonista assoluta della serie.

Non avrei potuto chiedere un cast e una troupe migliore per lavorare su un set tanto a lungo. Questo spettacolo ha cambiato la mia vita. Abbiamo cambiato il mondo e abbiamo mostrato loro come amare un po’ di più rispetto a prima!

“Questo è il momento esatto, alle 3:37 del mattino nel mio amato Bronx, in cui abbiamo concluso le riprese di Pose“, ha scritto Steven Canals, co-ideatore dello show. “Non dimenticherò mai quest’esperienza. Ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore“, ha concluso Canals, nel 2018 praticamente sconosciuto quando convinse Murphy della bontà della sua idea. Splendida l’immagine pubblicata sui social, che lo vede fondersi in un bellissimo abbraccio con Janet e MJ. L’ultimissima puntata della serie andrà in onda negli Usa il 6 giugno.