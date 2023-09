Ma ne sai abbastanza sulla PrEP? A Roma il primo residenziale gratuito: iscriviti!

0:00 Ascolta l'articolo

Si terrà a Roma dal 3 al 5 novembre 2023 il primo residenziale per rafforzare la community delle persone in PrEP in Italia e fornire gli strumenti per promuovere la PrEP e la salute nella propria comunità e nel proprio territorio. L’incontro è organizzato da PrEP in Italia e Plus Roma, grazie ad una donazione di ViiV Healthcare.

Gli obiettivi della residenziale sono quelli di approfondire la prevenzione combinata; abbattere i tabù sulla PrEP e su chi la usa; incontrare attivistə da tutta Italia; imparare a fare counseling, per supportare chi voglia avvicinarsi a questo tipo di prevenzione.

Un’esperienza utile:

Per chi sia in PrEP e abbia voglia di fare rete con altre persone che la usano

Per chi faccia parte di un collettivo o un’associazione e voglia approfondire le informazioni e le modalità di divulgazione (tipicamente ci si può sentire spaesatə davanti alle legittime domande, curiosità, ai timori delle persone

Per chi, lavorando nel sociale o come operatorrə sanitariə, voglia informare lə propriə utenti sulla PrEP.

il residenziale è gratuito grazie a una donazione di ViiV Healthcare

Il residenziale è gratuito! Il costo di tutto, del viaggio, del vitto e dell’alloggio, sarà coperto dall’organizzazione. Chi può candidarsi? Chiunque voglia impegnarsi per la PrEP e per il diritto a una sessualità libera. Le candidature sono aperte fino a venerdì 15 settembre 2023.

Entro i primi di ottobre le persone selezionate saranno contattate. Lə partecipanti saranno selezionatə per rappresentare in maniera adeguata le regioni italiane, le diverse popolazioni e creare un gruppo eterogeneo. Per avere informazioni basterà scrivere a prep@plusroma.it. Per candidarsi: compilare il form online, cliccando qui.

Questo il programma provvisorio.

immagine di copertina: Foto di Ludovic Migneault su Unsplash

© Riproduzione Riservata