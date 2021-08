Queer Lion 2021, ecco tutti i film a tematica LGBT alla 78. Mostra del Cinema di Venezia

A poco più di 10 giorni dal via della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1//11 settembre) sono stati annunciati i film in corsa per la 15ª edizione del Queer Lion, ideato nel 2007 da Daniel N. Casagrande, che ogni anno individua il miglior film per contributo artistico, impatto sociale ed impegno civile, tra tutte le opere che raccontino storie con eventi e personaggi LGBT.

Dieci i film in gara quest’anno, 3 provenienti dal concorso principale Venezia 78: The Power of the Dog di Jane Campion, storia di due ricchi fratelli nel Montana degli anni ’20, la commedia Competencia oficial con Antonio Banderas e Penélope Cruz, l’attesissimo e toccante Madres paralelas di Pedro Almodóvar.

Quattro gli italiani in corsa per il premio: Il paradiso del pavone di Laura Bispuri, sulle complesse dinamiche di una famiglia allargata, Il bambino nascosto di Roberto Andò, con protagonista un Silvio Orlando in stato di grazia, La santa piccola di Silvia Brunelli, storia di Mario e Lino, due amici, uno segretamente innamorato dell’altro, Il silenzio grande di Alessandro Gassmann, un potente dramma familiare con al centro un toccante coming out.

Completano il concorso il brasiliano Deserto Particular di Aly Muritiba, storia di un solitario poliziotto che trova l’amore online; il messicano El hoyo en la cerca di Joaquin del Paso, in una scuola confessionale seguiamo lo sviluppo fisico e morale di diversi adolescenti sotto l’occhio attento di insegnanti e preti; La dernière séance di Gianluca Matarrese, confessione intima e audace tra giochi di ruolo e pulsioni sessuali, conversazione a due tra il regista ed il suo amante.

La giuria sarà presieduta da Ilaria Feole, saggista e critico cinematografico di FilmTv, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Antonella Benanzato, pittrice astratta informale, fotografa, musicista, giornalista professionista, ed Angelica Lorenzon, interprete.

Il Queer Lion Award verrà consegnato venerdì 10 settembre. A seguire tutte le sinossi dei film in Concorso e dei titoli fuori Concorso, ovvero cortometraggi, film ad episodi o film con personaggi o tematica LGBT ‘estremamente’ marginale.

CONCORSO QUEER LION 2021