Rebel Wilson e Ramona Agruma si sposano, la proposta di nozze a Disneyland – FOTO

Una proposta di matrimonio all’improvviso. Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono ufficialmente fidanzate, con proposta di nozze diventata realtà a Disneyland.

“Ci siamo dette di SÌ!“, ha scritto l’attrice australiana, per poi ringraziare Tiffany per l’anello e Bob Iger, amministratore delegato di The Walt Disney Company, “per aver realizzato questa magica sorpresa!”.

Solo pochi giorni fa Wilson aveva rivelato le enormi difficoltà vissute in famiglia dall’amata Ramona, a causa di un coming out mai accettato. Rebel a sua volta indotta a dichiararsi, la scorsa estate, causa minaccia di outing da parte di un giornalista del proprio Paese. Diventata mamma grazie alla gestazione per altri, Wilson ha recentemente dichiarato di non aver potuto perdere peso per contratto. Ai tempi di Pitch Perfect, quando era chiamata ad intepretare Patricia “Ciccia Amy” Hobart, come svelato al podcast Call Her Daddy.

“Ho aspettato a dimagrire fino a quando Pitch Perfect non è finito. Non potevo perdere una quantità enorme di peso perché era nei contratti per quel film. Non si possono perdere, credo, più di 3 chili o prendere più di 3 chili. Devi mantenere il tuo peso. È nel contratto. Ma da un po’ di tempo pensavo: “Oh, voglio diventare più sana“. Sono stata stereotipata nel ruolo dell’amica grassa e divertente, il che è molto difficile perché amo quei ruoli. Adoro fare quei ruoli, adoro quei personaggi”.

I tre film di Pitch Perfect hanno sbancato il box office tra il 2012 e il 2017. Successivamente Rebel ha perso circ 30 kg.

