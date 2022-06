Rebel Wilson fa coming out e presenta l’amata Ramona Agruma: “La mia principessa Disney”

< 1 min. di lettura

Attualmente in streaming su Netflix con Cheerleader per Sempre, Rebel Wilson ha celebrato il Pride Month rivelando ai fan di aver tovato l’amore al fianco di Ramona Agruma, fondatrice di Lemon Ve Limon.

“Pensavo di dover cercare un principe Disney… ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney”, ha scritto sui social l’ex volto di Pitch Perfect, con bellissima foto di coppia a traino. Wilson, che non ha ancora mai ‘definito’ la propria sessualità, ha concluso il tutto con cuoricini ed emoji arcobaleno, oltre all’hashtag “#loveislove”.

Lo scorso mese intervistata da People, Wilson aveva rivelato di aver trovato l’amore “tramite un amico“, specificando di averci “parlato al telefono per settimane“, prima di conoscerla dal vivo, senza mai specificare chi fosse. Fino a oggi. “È stato davvero un buon modo per conoscersi. Un po’ vecchia scuola, ma molto romantico”, ha detto al magazine.

42enne attrice australiana, Rebel Wilson è esplosa nel 2011 grazie a Le amiche della sposa, per poi diventare Ciccia Amy nella trilogia Pitch Perfect. Incastrata sempre e soltanto in ruoli che potessero mettere in mostra con fare comico e demenziale la propria fisicità, l’attrice ha perso 35 kg negli ultimi due anni ed è diventata una paladina del mangiare bene e dell’attività fisica.

Attualmente su Netflix, in Cheerleader per sempre ha dimostrato di non aver perso un grammo della propria verve comica, ritrovando popolarità e fama social. Non a caso per settimane la pellicola è stata una delle più viste sulla piattaforma streaming. Nel film Rebel interpreta Steph Conway, una donna di 37 anni che decide di tornare al liceo per conseguire il diploma dopo aver trascorso gli ultimi 20 anni in coma.

