Rebel Wilson, confessione amara. La famiglia di Ramona non approva la loro relazione: “È difficile”

0:00 Ascolta l'articolo

La scorsa estate Rebel Wilson ha fatto coming out su Instagram per evitare di subire outing da parte del Sydney Morning Herald, che l’aveva di fatto minacciata. A fine 2022 l’attrice di Pitch Perfect è diventata mamma di Royce Lillian, avuta tramite gestazione per altri. Al suo fianco l’amata Ramona Agruma, andata incontro a non poche difficoltà famigliari.

I parenti di Ramona non hanno infatti ‘accettato’ la storia d’amore con Rebel, come confessato da quest’ultima nel podcast Life Uncut.

“Tutta la mia famiglia è stata semplicemente fantastica”, ha previsato Wilson. “La famiglia di Ramona non è stata invece così accogliente. E quindi, per molti aspetti, è stato molto più difficile per lei dover rendere pubblica la notizia. Lei non è sotto gli occhi del pubblico come me, è molto più difficile. È così triste vedere cosa sia successo alla sua famiglia. Spero che certe persone cambino il loro atteggiamento nei confronti delle cose”.

Nel frattempo Rebel ha lanciato una nuova app, Fluid, orientata a tutte quelle persone che non hanno ancora ben chiaro quale sia il proprio orientamento sessuale. Un’app di appuntamenti in cui l’utente non è chiamato ad etichettare la propria sessualità o a specificare quale persona stia cercando. Wilson è una dei cofondatori di Fluid.

“Ciò che è davvero interessante è che è aperta a tutti”. “Qualcosa del genere mi avrebbe davvero aiutato, forse mi sarei imbattuta nel profilo di una donna e avrei detto, ‘OK, forse voglio inviarle un messaggio’. Mi sarei iscritta a Fluid perché non devi etichettarti in alcun modo. Vedi solo con chi ti connetti“.

© Riproduzione Riservata