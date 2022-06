Rebel Wilson indotta al coming out dalla minaccia di outing: è polemica

3 min. di lettura

Qualche giorno fa l’attrice e comica Rebel Wilson ha stupito fan e social facendo coming out con un post su Instagram. L’annuncio la ritrae in una foto con la fidanzata Ramona Agruma, fondatrice di Lemon Ve Limon, e la caption «Pensavo di dover cercare un principe Disney… ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney».

La scelta di Wilson – che non ha ancora specificato del tutto la sua sessualità – di fare coming out in questo momento sembrava semplicemente dettata dalla voglia di condividere con i fan questo nuovo capitolo della sua vita. Nelle ultime ore, però, sono usciti particolari sulla vicenda che hanno scatenato una polemica online di proporzioni enormi.

Non sappiamo se Rebel Wilson avesse effettivamente intenzione di fare coming out in questo momento. In ogni modo Andrew Hornery, colonnista del giornale Sidney Morning Herald, è il motivo per cui quel post è comparso sul profilo ufficiale dell’attrice il 10 giugno scorso.

Nei giorni precedenti, Hornery avrebbe contattato l’attrice con una mail in cui le chiedeva se era disposta a rilasciare dichiarazioni sulla sua nuova relazione. Le sue risposte sarebbero poi state inserite in un articolo pubblicato due giorni dopo. Sebbene il contenuto esatto della mail non sia stato pubblicato, è chiaro come Rebel Wilson si sia trovata di fronte a un ultimatum: dopo 48 ore, il giornale le avrebbe fatto “outing”.

Il concetto di “fare outing” a qualcuno, rivelare quindi l’orientamento sessuale di una persona che non si è ancora dichiarata, credevamo di averlo superato da un pezzo. Anche per questo il popolo di Twitter si è immediatamente schierato dalla parte dell’attrice, con tanto di attivisti e organizzazioni che si sono espresse a riguardo. Tra queste anche l’LGBTQI+ Health Australia, che ha definito il tutto una «situazione spaventosa».

Negli anni anche i giornalisti hanno cambiato il loro approccio alla sfera sessuale e privata delle celebrità, ma in questo pare di essere tornati indietro di decenni. Questo tipo di atteggiamento si avvicina molto di più alla sfrenata e senza scrupoli caccia allo scoop degli anni Novanta.

Non solo. Per aggiungere la beffa al “danno”, in un primo momento la redazione del Sidney Morning Herald si è lamentata della condotta di Rebel Wilson, accusandola di aver rubato l’esclusiva. Il termine che Andrew Hornery ha usato nell’editoriale è “gazumped”, che si riferisce all’infrangere un patto verbale stretto tra due parti. Nel caso specifico, la notizia che l’attrice stia con una donna.

La colonna, che continuava con una serie di giustificazioni su come le loro intenzioni siano state fraintese e su come invece la mail sia stata un gesto di cortesia da parte del giornale, ha avuto l’effetto di lanciare benzina sul fuoco. La polemica si è animata ancora di più, il Sidney Morning Herald ha rimosso il pezzo e rilasciato un comunicato con le scuse ufficiali.

Rebel Wilson ha risposto ai fan su Twitter, ringraziando tuttə per l’appoggio e spiegando di stare affrontando la difficile situazione nel modo più delicato possibile. Che dire, sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto in tanti ambiti dei diritti LGBTQ+, ma che vicende come questa si ripetano ancora oggi, dopo tutta la proclamata attenzione dei media e dell’opinione pubblica a questi temi, davvero non ce lo aspettavamo.

