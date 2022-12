Regione Lombardia 2023, Luca Paladini dei Sentinelli si candida a sostegno di Pierfrancesco Majorino

0:00 Ascolta l'articolo

La ‘locomotiva d’Italia’, ovvero la Regione Lombardia, tornerà al voto domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Attilio Fontana, trionfatore nel 2018 con il 49,75% di preferenze, rappresenterà ancora una volta la destra nazionale, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Letizia Moratti, sua vice nel 2020 e nel 2021, correrà per il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva. Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd dal 2019 da sempre vicino alla comunità LGBTQI+, sarà invece sostenuto da un’ampia coalizione di centro-sinistra, che va dal Movimento 5 Stelle fino alle forze politiche della sinistra. E non solo.

A sostenere Majorino ci sarà anche Luca Paladini dei Sentinelli di Milano, che nella notte ha ufficializzato la propria candidatura con una lista civica “che vuole portare alla presidenza Pierfrancesco“.

“Perché siamo la Regione più inquinata d’europa e abbiamo un sistema di trasporti indegno, dove le carrozze di Trenord assomigliano troppo spesso a dei carri bestiame“, ha scritto sui social Paladini. “Perché abbiamo una sanità classista dove una visita, un esame, un consulto lo si fa in tempi rapidi solo se paghi fior di soldi ai privati. Perché il modello culturale sui diritti di questi è ancora fermo al “family day” e non gli frega nulla di valorizzare le diversità e combattere le discriminazioni. Mi candido per questo, portando la mia storia di impegno civile. Mi candido perché i pronostici sono fatti per essere smentiti. Mi candido per contribuire a mandarli finalmente a casa“.

Una candidatura, ha aggiunto Paladini, “per continuare il lavoro su temi a me cari come i diritti“.

Alle elezioni regionali non esiste ballottaggio. Il candidato che ottiene un voto più degli altri, vince. È dal lontano 1994 con Fiorella Ghilardotti che la Lombardia non vede il centrosinistra al governo. Poi si sono succeduti come presidenti Paolo Arrigoni (Lega), Roberto Formigoni (Cristiani Democratici Uniti, Forza Italia e PDL), Roberto Maroni e Attilio Fontana (Lega). Majorino riuscirà a spezzare l’incantesimo?

© Riproduzione Riservata