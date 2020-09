Renato Zero è tornato, ecco l’Angelo Ferito: “ho sfidato convenzioni, soggetto a rappresaglie e boicottaggi” – AUDIO

Non uno, non due, bensì 3 dischi di inediti per festeggiare nel migliore dei modi un traguardo importante. In vista dei propri 70 anni, Renato Zero torna nei negozi con un cofanetto di inediti composto tra tre album che usciranno in date distinte. Zerosettanta il titolo. Un lavoro enorme per il cantante, negli anni ’70 e ’80 vero e proprio ‘alieno’ della musica nazionale, venerato dai suoi sorcini, icona televisiva nonché monolite LGBT, per una comunità all’epoca nascosta, in silenzio, spesso impaurita. Poi Zero ha virato verso altri suoni e altro pubblico, inciampando spesso e volentieri in discutibili esternazioni.

Il volume 3 di Zerosettanta uscirà il 30 settembre e sarà composto da 12 inediti, uno dei quali appena uscito. L’Angelo Ferito, che lo stesso Renato ha così presentato: “L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati “il mezzo” a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… “L’ ANGELO FERITO“.