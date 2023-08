Ricky Martin e il divorzio da Jwan Yosef: “La nostra crisi è pre-pandemica. Saremo sempre famiglia”

0:00 Ascolta l'articolo

È passato un mese dall’annuncio della separazione tra Ricky Martin e Jwan Yosef, scoppiati dopo 6 anni di matrimonio.

Da allora Martin è stato in tournée in tutta Europa e in vacanza in barca a vela con i suoi figli gemelli di 14 anni, mentre Yosef è letteralmente scomparso, se non fosse per un selfie pubblicato su Instagram con la didascalia “Tender Loving Care”. Fino alla giornata di ieri. L’artista svedese-siriano ha infatti risposto ad un reporter spagnolo che è riuscito ad incrociarlo per strada, rivelando di stare bene.

“I bambini sono felici e noi siamo felicemente separati”.

Decisamente più esaustiva l’intervista che Ricky Martin si è concesso con Lourdes Collazo di Telemundo. La popstar ha parlato della rottura con Jwan, rivelando verità fino ad oggi taciute.

“Quando il mondo lo ha scoperto, avevamo già attraversato un processo di lutto”. “Jwan e io saremo sempre una famiglia. Abbiamo due figli che cresceremo insieme ma quella presa non è una decisione recente. Pianifichiamo questa situazione da molto tempo, da prima della pandemia”.

Questo vuol dire che tra Martin e Yosef la crisi è scoppiata prima del 2020. I due ex mariti sono diventati genitori di Lucia, 4, e Renn, 3 anni, nati tramite gpa. Martin e Yosef hanno in programma di condividere la custodia di entrambi i figli, mentre Ricky continuerà a crescere da solo i suoi due gemelli adolescenti nati ben prima di conoscere Jwan.

Quando il matrimonio ha iniziato a sgretolarsi, i due papà si sono comunque guardati bene dal litigare davanti ai figli.

“I miei figli non hanno mai visto un litigio tra me e Jwan”, ha precisato Martin. “Ecco perché è stato come, ‘Avete intenzione di divorziare, di separarvi, come?’, perché abbiamo sempre risolto le nostre divergenze con una bella chiacchierata, magari al chiuso della nostra stanza.”

Martin ha confermato che la rottura con Jwna è stata amichevole.

“È stato meraviglioso. Ho anche detto a Jwan che dovremmo scrivere un libro su come divorziare correttamente. Infatti, se qualcuno sta per divorziare venga a parlare con noi perché lo abbiamo già capito. È stato molto più facile di quanto pensassimo, ma ci siamo riusciti con il tempo e la calma”.

Per Ricky ora non ci sono altri amori all’orizzonte, anche se non direbbe certamente di no ad un’altra storia.

“Sono stato sette o otto anni con Jwan. Voglio divertirmi, voglio godermi la vita… Prendiamocela comoda, ma sì, mi vedo in un’altra relazione”. “Non sto parlando del prossimo futuro, ma mi piace essere innamorato, mi piace avere una relazione, mi piace svegliarmi la mattina con un bacio mattutino, la colazione e la complicità“.

Nell’ultimo mese diversi rumor hanno parlato di una cotta da parte di Martin per il pornodivo Max Barz, mai smentita nè confermata.

