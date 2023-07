Ricky Martin e Jwan Yosef erano una coppia aperta. Il cantante “ossessionato” dal pornodivo Max Barz?

0:00 Ascolta l'articolo

La scorsa settimana abbiamo appreso la triste notizia che Ricky Martin e Jwan Yosef si sono lasciati, dopo sei anni di matrimonio e due figli. Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che il cantante portoricano ha chiesto la condivisione congiunta dei due bambini. Ricky pagherà il mantenimento all’ex marito, che non avrà nulla dal suo patrimonio grazie ad un contratto prematrimoniale.

Oggi scopriamo invece che i due “avevano problemi di relazione da due anni“. Un insider stretto vicino alla coppia ha affermato che Ricky e Jwan avevano una “relazione aperta“, che alla fine non ha funzionato (argomento spesso dibattuto nella comunità LGBTQIA+, di cui abbiamo parlato recentemente nella nostra posta svagata).

“Come molte coppie, Ricky e Jwan hanno avuto una relazione aperta per la maggior parte del loro matrimonio. Ha funzionato fino a quando non ha più funzionato. Nessuno dei due si è innamorato di qualcun altro. Il sesso era qualcosa in cui si impegnavano insieme, facendolo con altri partner. Alla fine, hanno deciso che era meglio per loro, per il loro benessere e per i loro figli se si fossero amichevolmente lasciati“.

Tuttavia, un nuovo report firmato PerezHilton ha puntato il dito contro Ricky Martin. Il programma tv Chisme No Like ha parlato di una presunta “ossessione” della popstar per il pornodivo Max Barz.

“È l’attore di cui Ricky Martin è ossessionato, entrambi si seguono sui social media e probabilmente si sono già contattati”.

Il programma tv ha aggiunto ch una presunta relazione con l’attore Eduardo Verastegui avrebbe potuto contribuire alla fine della relazione tra Ricky e Jwan. I due ex sposi hanno chiesto rispetto, tricerandosi dietro un doveroso silenzio dopo l’annuncio della separazione. Ma è chiaro che i tabloid faranno di tutto per far emergere chissà quale scandalo.

Nel dubbio Ricky Martin si è concesso qualche ora al mare con i figli maggiori, i gemelli Matteo e Valentino, che il cantante continuerà a crescere da papà single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@ricky_martin)

© Riproduzione Riservata