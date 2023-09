Ricky Martin e Jwan Yosef hanno raggiunto un accordo per il divorzio

0:00 Ascolta l'articolo

Quasi ufficialmente single. Secondo quanto riportato da TMZ, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno raggiunto un accordo di divorzio.

L’ex coppia avrebbe stipulato un accordo scritto, ora in mano al giudice. Al momento non si conoscono i dettagli dell’accordo, ma una volta ufficializzato il divorzio Martin e Yosef potranno tornare a definirsi ‘single’.

Il mese scorso, Ricky e Jwan hanno congiuntamente annunciato la rottura dopo 6 anni di matrimonio. “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni“, hanno scritto in un comunicato. “Il nostro più grande desiderio è ora quello di continuare ad avere una sana dinamica familiare e una relazione incentrata sulla pace e sull’amicizia per continuare l’educazione congiunta dei nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro“.

Martin ha svelato che la crisi coniugale è iniziata ancor prima dell’arrivo del Covid-19, a inizio 2020. Poi, evidentemente, la situazione non è migliorata. Al momento Yosef non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale nei confronti della rottura. Rumor avevano parlato di una coppia aperta, con Ricky che avrebbe perso la testa per un pornodivo.

Martin e Yosef sono genitori di Lucia e Renn, nati tramite gestazione per altri. Il cantante ha anche due gemelli, Matteo e Valentino, che continuerà a crescere da genitore single. Non è ancora chiaro se prima del matrimonio Martin e Yosef, artista siriano, avessero firmato un accordo prematrimoniale. Ma ora c’è un accordo per il divorzio.

