Black Panther 2, Michaela Coel vuole che la sua guerriera queer parli all’Africa anti-LGBTQI

Poco più di un mese all’uscita in sala di Black Panther: Wakanda Forever, nuovo film Marvel diretto da Ryan Coogler che uscirà il 9 novembre nei cinema d’Italia. Tra le novità più attese spicca la straordinaria Michaela Coel, recentemente esplosa grazie a I May Destroy You, serie tv da lei scritta, diretta, prodotta e interpretata.

Coel sarà la guerriera Aneka in Black Panther 2, personaggio queer nei fumetti Marvel nonché compagna di Ayo, nel film interpretata da Florence Kasumba. Intervistata da Vogue America, con tanto di cover a lei dedicata, Michaela ha confessato di aver accettato Black Panther 2 proprio perché affascinata dal lato dichiaratamente LGBTQI della sua Aneka.

“Questo mi ha fatto dire sì al ruolo, il fatto che il mio personaggio fosse queer. Ho pensato: mi piace, voglio mostrarlo al Ghana”.

In Africa decine di paesi criminalizzano ancora oggi l’omosessualità, con il Ghana che ha recentemente presentato uno dei DDL più omotransfobici di sempre. Ed è proprio attraverso un film che Coel vorrebbe fare la differenza.

“La gente dice: ‘Oh, va bene, è solo politica.’ Ma non penso che sia solo politica quando influisce sul modo in cui le persone vivono la loro vita quotidiana. Ecco perché mi è sembrato importante intervenire e interpretare quel personaggio, perché so che solo essendo ghanese, potrà arrivare ai ghanesi”.

Michaela Ewuraba Boakye-Collinson, questo il nome di Michaela Coel all’anagrafe, è nata nel 1987 a Londra, nel quartiere di East London, ma è per l’appunto originaria del Ghana.

In Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

