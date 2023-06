Roma Pride 2023, un milione di persone stracolme d’orgoglio e amore contro le destre. Ed è solo l’inizio

0:00 Ascolta l'articolo

Uno dei Roma Pride più partecipati di sempre, insieme al leggendario Worldpride del 2000, al Pride contro il governo Berlusconi del 2007 e all’Europride del 2011. Sospinto dal clamoroso autogoal della regione Lazio che ha prima concesso e poi negato il proprio patrocinio, il Roma Pride ha visto la Capitale letteralmente invasa da centinaia di migliaia di manifestanti, addirittura meno di 50.000 secondo la questura (!), con Piazza della Repubblica talmente congestionata da carri (35) e presenze da dover posticipare la partenza inizialmente prevista per le 16 con mostruoso ritardo.

Talmente tante teste che alle 17:30 all’angolo di via Cavour che guarda alla stazione Termini erano passati appena tre carri. Una fiumana infinita di anime, colori, cuori pulsanti, che hanno ballato, cantato, festeggiato e rivendicato, perché il Pride è si una Festa ma anche una giornata di lotta, di rappresentanza e visibilità, di posizionamento, con il Governo Meloni al centro di una protesta che ha visto la comunità tutta stringersi alle famiglie arcobaleno, mai tante, tanto centrali, applaudite e fiere di essere al Pride, e alle persone transgender, con un carro ad hoc che ha fatto ballare migliaia di ragazzi e ragazze.

Un Roma Pride forse mai tanto politico, con un carro +Europa che ha visto Emma Bonino mattatrice, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in prima fila insieme a mezza giunta capitolina e ad Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico che ha preferito l’afa romana di inizio giugno alla masseria pugliese di Bruno Vespa in cui si è accampato mezzo parlamento. Schlein, donna segretaria che ama un’altra donna, si è concessa uno straordinario bagno di folla, tra le note delle madrine Paola e Chiara, i mille abbracci e sorrisi, le strette di mano a Nichi Vendola e al suo compagno, ad Alessandro Cecchi Paone e al suo fidanzato.

“Sono qua oggi perché è importante, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq“, ha precisato Schlein. “A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è importante e giusto esserci. Ed è invece sbagliato che non ci sia la regione Lazio. Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come Pd a tutta l’Onda Pride. Non dimentichiamo che chi oggi governa l’Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan. Una legge che c’è in tutto il resto d’Europa, una legge contro l’odio e le discriminazioni anche sull’orientamento sessuale che c’è in tutti i paesi d’Europa“.

Una giornata molto particolare, quella vissuta a Roma, perché la comunità LGBTQIA+ romana e nazionale sembrerebbe essersi compattata come raramente visto prima, percependo la delicatezza del momento, gli oggettivi rischi che si corrono dinanzi a questa maggioranza che non si nasconde più, attaccandoci a testa bassa, h24, seminando disinformazione, utilizzandoci per distrarre la massa dai reali problemi del Paese.

Chi ha partecipato al Roma Pride 2023 ha visto i sorrisi e le teste alte e fiere di chi ha voluto celebrare i diritti fino ad oggi conquistati, ma anche i volti tirati dalla rabbia per certe affermazioni omotransfobiche ormai diventate prassi quotidiana istituzionale, la preoccupazione dei genitori delle famiglie arcobaleno prese d’assalto dal Governo in carica, i timori dei genitori AGEDO costretti a dover sopportare l’ennesimo assalto di una politica infamante ai propri figli, i ragazzi e le ragazze trans vittime di pregiudizi e ignoranza.

Più ci attaccano e più ci compattiamo, più ci insultano e più ci ritroviamo, più ci minacciano e più ci incazziamo. È così da quasi 60 anni, da quella notte di giugno del 1969 quando lo Stonewall Inn di New York divenne centro del mondo, e parrebbero non averlo ancora capito. In un’Italia ancora oggi segnata dalla violenza omotransfobica, e da una ministra alle pari opportunità che nega l’esistenza di un problema, nessuno potrà mai più silenziarci, ricacciarci indietro, frenarci, limitarci. Più ci proveranno, e sempre più saremo. Il meraviglioso e roboante Roma Pride 2023 è stato solo l’antipasto di una lunghissima e caldissima estate dell’Orgoglio, che poi diverrà autunno, inverno, primavera, e ancora estate, per poi ripartire in loop fino a quando ciò che ci spetta ci verrà finalmente dato. Non è un’intimidazione, ma una constatazione. Noi ci siamo, siamo tantissimə, e ci state già vedendo arrivare.

