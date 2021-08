L’Universo RuPaul’s Drag Race si espande sempre più tra conferme e rinnovi

< 1 minuto di lettura

In attesa di vedere la prima storica edizione italiana, con Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini in giuria, VH1 ha ufficializzato il via libera per la 14esima edizione di RuPaul’s Drag Race, l’originale USA. Confermati anche il post-show Untucked e RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race, alla sua seconda edizione.

Un multiverso drag sempre più ricco, amato, premiato.

“Sono estremamente grata a tutte le fantastiche e talentuose regine di Drag Race – passate, presenti e future – che continuano a ispirarci a trovare nuovi modi per raccontare le loro storie”, ha detto Mama Ru in una nota. “Attraverso l’amore, la luce e le risate, ricordano a tutti noi che la cosa più potente che puoi fare è diventare l’immagine della tua immaginazione”.

Confermato, come detto, anche Untucked, aftershow dietro le quinte, e Secret Celebrity Drag Race, con alcuni ‘vip’ in passerella. Nella prima stagione, andata in onda nel 2020, si sono visti Nico Tortorella, Vanessa Williams, Hayley Kiyoko e Madison Beer. Quel che vincono le star viene dato tutto in beneficenza.

La notizia della 14esimna stagione del format originale arriva sull’abbagliante scia delle 11 nomination agli Emmy del 2021, inclusa l’ennesima candidatura per la cinque volte vincitrice RuPaul. La società di produzione World of Wonder ha in pochi anni ampliato l’universo Drag Race in tutto il mondo, con Canada, Olanda, Australia, Spagna, Italia e Filippine che si sono unite negli ultimi 12 mesi a Thailandia, Cile e Regno Unito.

Symone, nome d’arte di Reggie Gavin, ha vinto la stagione 13 di RuPaul’s Drag Race.