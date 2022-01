RuPaul’s Drag Race UK vs the World, ecco le 9 concorrenti. Nessuna italiana in gara

4 minuti di lettura

Il cast dell’attesissima prima stagione di RuPaul’s Drag Race UK vs the World è stato finalmente svelato. UK vs the World, che sarà presentato in anteprima il 1 febbraio su BBC Three, vedrà le regine di Drag Race UK competere contro alcune regine internazionali del franchise, tra USA, Canada, Olanda e Thailandia. Niente da fare per Elecktra Bionic, vincitrice della prima storica edizione di Drag Race Italia.

Questo cross-over è stata girato a Londra e avrà come giudici RuPaul, Michelle Visage, Graham Norton e Alan Carr. Tra gli ospiti annunciati Jade Thirlwall delle Little Mix, Jonathan Bailey di Bridgerton, Mel C delle Spice Girls, Michelle Keegan di Coronation Street e Katie Price. “RuPaul porta Drag Race UK ad un livello successivo, aprendo la battaglia alle regine di Drag Race di tutto il mondo“, si legge nella descrizione ufficiale dello spettacolo. “Le nove drag internazionali si daranno battaglia per la corona. Con il Regno Unito come nazione ospitante, la serie vedrà le iconiche regine di diversi franchise e culture competere in un’arena internazionale, mettendo in mostra la migliore attrazione del loro Paese“.

A seguire le nove regine in corsa per la medaglia d’oro delle prime “Olimpiadi” di Drag Race.

Baga Chipz (Drag Race UK stagione 1)

Baga Chipz ha preso parte alla stagione inaugurale di RuPaul’s Drag Race UK, diventando la prima regina della sua storia a vincere tre maxi-sfide su cinque episodi. Alla fine si è classificata terza dietro Divina De Campo e The Vivienne. Baga è diventata subito una delle preferite del pubblico grazie al suo senso dell’umorismo, alle sue battute taglienti e alla sua iconica interpretazione di Margaret Thatcher.

Blu Hydrangea (Drag Race UK stagione 1)

Regina d’Irlanda, Blu Hydrangea ha mostrato carisma, unicità, coraggio e talento nella prima stagione di Drag Race UK. Arrivando quinta.

Cheryl Hole (Drag Race UK stagione 1)

Quarta classificata nella 1a stagione di Drag Race UK, Cheryl Hole è amatissima dai fan britannici del programma. Successivamente ha preso parte anche al reality Celebs on the Farm.

Janey Jacké (Drag Race Holland stagione 1)

Poco dopo la conclusione di Drag Race Holland, dove si è classificata seconda dietro a Envy Peru, l’agguerrita Janey Jacké ha detto a GAY TIMES: “All Stars sta chiamando! Ho fame. Mi piacerebbe essere lì. Non vedo l’ora di vedere cosa All Stars tirerà fuori da me e cosa io possa portare al programma. Adoro gareggiare: è il mio habitat naturale!”. È stata accontentata.

Jimbo (Canada’s Drag Race stagione 1)

Nella prima stagione di Canada’s Drag Race, Jimbo è stata la concorrente più sostenuta sui social media: è nata persino una petizione su change.org dopo la sua eliminazione! Ora avrà modo di rifarsi.

Jujubee (Drag Race stagione 2, All Stars 1, All Stars 5)

Jujubee farà la storia di Drag Race come prima regina a gareggiare in tre diverse stagioni di All Stars. Shangela sta tremando! Terza in Drag Race 2, è tornata per la prima stagione di All Stars come parte di un duo insieme a Raven. Successivamente è tornata per la terza volta nella quinta stagione di All Stars. E non ha ha vinto neanche in questo caso. Forse la quarta volta è quella giusta?

Lemon (Canada’s Drag Race stagione 1)

Nella prima stagione canadese di Drag Race, Lemon è arrivata quinta dietro Jimbo, che ora ritroverà in questa versione internazionale del franchise.

Monique Heart (Drag Race stagione 10, All Stars 4)

Monique Heart, 31 anni, è arrivata ottava nel corso della decima stagione di Drag Race USA, per poi partecipare anche ad All Stars 4, salendo sul podio.

Pangina Heals (Drag Race Thailand stagione 1 e 2)

Pangina Heals è stata giudice delle prime due stagioni di Drag Race Thailand, e ora ha deciso di mettersi in gioco salendo direttamente sul ring. È un po’ come se RuPaul decidesse di partecipare in qualità di concorrente.

