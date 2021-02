Sanremo 2021, tutte le novità dalla conferenza stampa: gli ospiti, le co-conduttrici e gli omaggi

2 minuti di lettura

È andata in scena oggi, martedì 9 febbraio 2021, la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, previsto in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1. Tra gli altri, durante l’incontro con la stampa sono intervenuti Amadeus, direttore artistico e conduttore del 71° Festival della Canzone Italiana, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo.

A meno di un mese dalla partenza dell’evento, che non poco sta dominando le cronache per via degli intrecci con la situazione sanitaria e politica nazionale, sono state diffuse informazioni aggiuntive sulle cinque serate della kermesse. “Il Festival della consapevolezza“, più che della ripartenza, stando alle parole del direttore di rete, che ha confermato che i brani in gara avranno come tema centrale quello classico dell’amore. “Alla solitudine e all’isolamento si risponde con il sentimento”, che respirerà tra le performance di Achille Lauro. L’artista poliedrico, protagonista delle ultime due edizioni del concorso, proporrà un quadro speciale per ogni serata. Esibizioni più ricche e strutturate delle tradizionali, che riporteranno indietro il pubblico di un anno, agli svelamenti di outfit e alle sorprese sul palco sulle note di Me ne frego. Ecco le dichiarazioni di Lauro:

Amadeus mi ha graziato. Non potete immaginare cosa significhi per me. Sanremo mi ha permesso di esprimere la mia arte portando in scena un ideale, più che uno spettacolo. Quest’anno sto preparando una cosa che non avete mai visto.

Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston, oltre alla già annunciata Ornella Vanoni (che Amadeus sogna come co-conduttrice nella serata del venerdì), anche i Negramaro ed Alessandra Amoroso. Artisti della tradizione pop italiana degli ultimi decenni, a sostegno della scena nazionale. In trattativa la partecipazione di Loredana Bertè, di Adriano Celentano e di Roberto Benigni. Jovanotti? “Se avrà piacere di ritrovare due vecchi amici, non deve che bussare, le porte sono aperte”. Amadeus ha inoltre rivelato di voler portare a Sanremo Alessia Bonari, infermiera simbolo della battaglia al Covid-19, il cui selfie segnato dalla mascherina ha fatto il giro del web. Confermata la presenza di Elodie, Matilda De Angelis e Naomi Campbell nel cast femminile di co-conduttrici. Valeria Graci, Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia saranno alla guida del PrimaFestival.

Sanremo 2021, gli anniversari da ricordare e la scenografia del concorso

Durante la conferenza stampa sono state lanciate due proposte, accolte positivamente dal team creativo. Fiorello ha ottenuto da Amadeus la possibilità di esibirsi su un medley di Little Tony, colonna granitica della manifestazione canora, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Inoltre, a 40 anni dal successo di Maledetta primavera, si pensa ad un numero per celebrare la carriera di Loretta Goggi, che lo scorso settembre ha spento la settantesima candelina.

Infine, capitolo palco e platea. Come ormai conclamato, non ci sarà il pubblico a battere le mani sulle poltrone del Teatro Ariston. Si moltiplicano tuttavia le idee per sfruttare lo spazio lasciato libero dagli spettatori in sala, sebbene quel vuoto possa fare da cassa di risonanza ad un settore abbandonato dalle istituzioni. Amnesty International ha avanzato l’idea di riempire le sedie con le sagome di Patrick Zaki. Si vedrà. La scenografia, mostrata con una nuova anteprima, conferma l’impianto futuristico trapelato nei giorni precedenti sui social. Una sorta di navicella spaziale, tutta schermi, che non può che ricordare il portale di Stargate. Per un Sanremo tra le stelle, lontano dalle polemiche? A crederci…