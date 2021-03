Sanremo 2021, è Elodie show con il mashup fra Raffaella Carrà, Madonna e Beyoncé (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

Raf, Loredana Berté, Raffaella Carrà, Mahmood. Sono solo alcuni degli artisti di cui Elodie ha cantato le note più famose sul palco dell’Ariston, in occasione del mashup più pop della storia del Festival di Sanremo. Co-conduttrice della seconda serata della kermesse, l’artista romana si è esibita in un particolare medley di brani del suo repertorio, abilmente mescolati con le basi e le parole di grandi successi senza tempo.

Da Vogue a Crazy in Love, passando per Fotoromanza e Rumore, Elodie ha dato prova della sua versatilità come performer, dando prova della sua confidenza sul palcoscenico. Ad accompagnarla otto ballerine, a differenza di quanto suggerito nelle ore scorse, a causa di un presunto caso di positività al Covid di una di queste. Scongiurato il rischio di cantare senza il sostegno del corpo di ballo, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha raccolto il placet dei social, facendo alzare dal divano i telespettatori mezzo assopiti.

Per recuperare la performance di Elodie, agghindata dalla testa ai piedi da gioielli Bulgari, è possibile accedere a RaiPlay. Voleva diventare un’icona gay? Ci è riuscita.