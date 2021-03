Sanremo 2021, la pagella alla serata cover e duetti di Daniel Greco

3 minuti di lettura

Lo so. Lo so ragazzi.

Siamo tutti superstiti della serata Sanremese più lunga della settimana.

26 esibizioni. 26 duetti. Una gang bang tutti contro tutti senza fine. Un processo di Norimberga canoro infinito. Il Ben Hur della settimana dei fiori. Un po’ come se avessimo deciso di guardare Titanic, ma per tre volte di seguito.

Cercherò quindi di essere conciso e dare le mie preziose votazioni in maniera rapida ma efficace, elencando la top4 dei TOP e la top4 dei FLOP, proprio per rispettare la latitanza di fronte al tubo catodico a cui siamo stati costretti tutti ieri sera.

SANREMO PARTE TERZA: I DUETTI (Leggetelo immaginando di avere il suono della sirena di Kill Bill come sottofondo)

LA TOP 4 DEI TOP

4 – ORIETTA BERTI E LE DEVA: Oriettona nazionale sarà pure da trono Over, ma è di una precisione quando canta che tanti cantanti di oggi possono solo accompagnare. Meravigliose Le Deva formate da vari talenti delle passate edizioni di X factor ed Amici di Maria. Voci e armonizzazioni di livello. VOTO 8

3 – ARISA E MICHELE BRAVI: Avrei alzato di un semitono la canzone per poter far esprimere meglio tutta la qualità di Rosalbuzza mia che si conferma una delle migliori cantanti che abbiamo oggi e che dovrebbe vendere le migliaia di dischi che vendono inspiegabilmente altre cantanti. Bravo Bravi. VOTO 8 1/2

2 – ANNALISA E FEDERICO POGGIPOLLINI: Che precisione. Che voce. Che interpretazione. Che magia. Che meraviglia. Questa ragazza è tutto quello che dovrebbe essere una cantante e con questa cover lo dimostra ancora una volta. La amo infinitamente. Anche col look ragazza del Cioè che chiede alla posta del cuore se si rimane incinta bevendo dalla cannuccia del proprio ragazzo. VOTO 9

1 – LO STATO SOCIALE E SERGIO RUBINI: Un’ esibizione che sarebbe dovuta essere l’apertura di questa serata e non relegata all’una di notte. Un monologo che è stato un pugno nello stomaco e ha parlato a tutti i lavoratori dello spettacolo facendomi commuovere. Sarà che sono nei giorni di pre mestruo e senza Nutella in casa. VOTO 10

LA TOP 4 DEI FLOP

4 – FASMA E NESLI: Va beh che Nesli lo vorrei vicino di casa per andare a chiedergli ogni 2 ore se ha lo zucchero perchè l’ho finito, le uova perchè le ho finite, il sale perchè… DAMMELO NESLIIIII voglio prenderti per quelle orecchiette Dumbo e farti mioooo. Ok la finisco. Problemi tecnici a parte, quando togli l’autotune ad uno che dell’autotune ha fatto la sua carriera, si sente, purtroppo. Purtroppissimo. Sorry Fasma. VOTO 5

3 – FEDEZ FRANCESCA MICHIELIN E IL PIANOFORTE: Nessuna imprecisione vocale, però ragazzi siete in due, un po’ più di pathoooosss daiiii, almeno tra di voiiii.. Ok che Fedez è marito devoto della Ferry, però non potete farmi un medley con la complicità della Panicucci e della D’urso che si contendono una prima serata. Mi avete cantato tutto con la verve della De Filippi che legge le lettere a C’è posta per te. Eh no eh. Dai. VOTO 5 – –

2 – MOMENTO BALERA: Il tipo con la maschera di Jason di Venerdì 13 e tutta la combriccola dei ragazzi morti insomma. Ci sta che ci sia il momento Polident e cateteri danzanti, però tutto troppo Capodanno in piazza a Castellamare di Stabia. Attenti a femori. Gna faccio. VOTO 4

1 – BUGO E I PINGUINI TATTICI NUCLEARI: Sia chiaro, mi piacciono molto le canzoni dei Pinguini, ma io chiedo solo una cosa nella vita… facciamo due: Una è di smetterla di trovare solo casi umani sulle app e l’altra che un cantante sappia CANTARE. In questa esibizione i miei timpani hanno fatto le valigie Carpisa e hanno abbandonato la casa più velocemente di Flavia Vento che torna dai suoi 158 cani. Bugo TVUKDB RISP SUL MIO quando oltre alle brutte intenzioni e alla maleducazione, ritrovi anche l’intonazione. VOTO 3

MENZIONI D’ONORE A:

Fulminacci che mio dio lo voglio a 50 mt su Grindr per tempestarlo di foto hot e farlo scappare dopo aver visto che budino sono diventato senza palestra da 6 mesi.

Noemi che ha ritrovato il suo graffio.

Ghemon che mi ha resuscitato i Neri per caso e mi ha fatto tornare teenager ai primi calori e jeans a zampa con cui asciugavo le strade quando pioveva.

Samuele Bersani che mi torna a cantare una delle canzoni più belle della storia: Giudizi universali. Come direbbe Tosca: HO AMATO TUTTO.

Gaia con l’artista di colore SUBLIMEEEEEEEE ! RAFFINATE ! MERAVIGLIA !

Amatemi perchè durante la diretta “Salotto Sanremo” di ieri sera col sommo Immanuel Casto e la talentuosisssssima Romina Falconi sono riuscito anche a spagellare le pagelle.

Che professional il Daniel Greco oh.