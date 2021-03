Sanremo 2021, la scaletta della 4a serata – ospite Mahmood, Simona Ventura positiva al Covid

< 1 minuto di lettura

Partiamo dalla notizia del giorno. Simona Ventura, attesissima domani per la finalissima del Festival di Sanremo, non sarà all’Ariston perché risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo Amadeus, nel corso della conferenza stampa. “È disperata, ci teneva tanto ad essere a Sanremo. Ma purtroppo non potrà esserci”, ha precisato il conduttore nonché direttore artistico.

Super ospite della serata Mahmood, di ritorno al Festival 2 anni dopo il trionfo sulle note di Soldi, con Barbara Palombelli co-conduttrice. Tra le altre donne di questo venerdì festivaliero anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, Alessandra Amoroso, Matilde Gioli ed Emma Marrone, di ritorno a Sanremo dopo il quadro con Achille Lauro di ieri sera.

Serata di annunci definitivi per le nuove proposte, con la finalissima che vedrà salire sul palco, in ordine, Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Chi vincerà?

L’ordine d’uscita dei 26 BIG non è stato ancora svelato, per un’altra serata che non finirà prima delle 02 di notte. Orari infiniti che stanno probabilmente incidendo anche sugli ascolti, in calo rispetto agli ultimi anni. Non a caso anche ieri la prima parte è stata vista da 10 milioni e 596 mila telespettatori, poi precipitati a 4 milioni e 369 mila telespettatori con la seconda.