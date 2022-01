Sanremo 2022, Drusilla Foer co-conduttrice è il colpo di genio di Amadeus

2 minuti di lettura

L’annucio a sorpresa, in diretta al Tg1. Amadeus ha svelato i nomi delle 5 donne che lo affiancheranno nella co-conduzione del Festival di Sanremo 2022. Una ogni sera, come già avvenuto nel 2021. Ed è al terzo nome che la mascella dei telespettatori LGBTQ+ in ascolto sarà precipitata, tra stupore e meraviglia. Perché all’Ariston, nella serata di giovedì 3 febbraio, vedremo Drusilla Foer, strepitosa e raffinata nobildonna ideata, pensata, e inventata dalla mente di Gianluca Gori, il suo alter ego.

Un personaggio pungente, brillante, in grado di riempire palchi d’Italia e calamitare like social, un vero colpo di genio da parte di Amadeus, che dopo aver voluto Achille Lauro come guest star nel 2021 rilancia con un volto ai più sconosciuto che farà salire la bile a leghisti e cattoestremisti, perché incapaci di vedere l’arte, la teatralità, l’intelligenza e l’eleganza dietro trucco e parrucca. Quanto ci vorrà prima che il Simone Pillon di turno gridi al boicottaggio festivaliero, chiedendo interventi della vigilanza Rai per bloccare “l’indottrinamento gender” nei confronti dei telespettatori? Si accettano scommesse.

Se nel 1994 Pippo Baudo presentava l’ospite RuPaul etichettandola come “personaggio particolare”, 28 anni dopo Drusilla Foer fa suo l’intero Ariston, puntando ad una popolarità mainstream che siamo certi diverrà realtà nel giro di poche ore. Nel 2020 mamma Rai aveva già ‘sdoganato’ Drusilla nel corso del pomeriggio, in diretta a Oggi è un Altro Giorno, con un’intervista garbata e divertente.

Nata a Siena il 23 luglio 1945, all’epoca svelava: “Sembro ricca, ma vivo anche con poco, sembro una spendacciona ma sono una donna che ha una vita tranquilla“. Il primo matrimonio fallito con un texano, che l’ha più volte tradita, il secondo matrimonio con Hervé Foer, belga purtroppo deceduto, e il rapporto con le amate amiche, fino a quel Gianluca Gori, suo alter-ego, che Drusilla finge di non conoscere. “Non so di chi stiate parlando“. Impossibile poi non accennare alla mitica Ornella, sua domestica, badessa che la chiude negli armadi. “Sfatiamo un mito, è lei che mi maltratta, lei detiene il potere totale della mia vita domestica“.

Tutto ciò, incredibile ma vero, lo vedremo al Festival di Sanremo (qui i cantanti in gara), davanti ad una decina di milioni di italiani. Nel corso delle altre sere Amadeus avrà poi al suo fianco altre 4 donne. L’iconica Ornella Muti il 1 febbraio, le giovani attrici Lorena Cesarini della serie Suburra, il 2 febbraio, e Mariachiara Giannetta della serie Blanca, il 4 febbraio. Per la finalissima del 5 febbraio, invece, Sabrina Ferilli, di ritorno al Festival dopo averlo co-condotto nel 1996. Ma la vera star di Sanremo 2022, ne siamo certi sin da ora, sarà Drusilla Foer.

